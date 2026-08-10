Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας όταν, με διαφορά λίγης ώρα ξέσπασαν δύο εστίες φωτιάς στην Ηλεία.

Αρχικώς φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Γαστούνης Ηλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και εθελοντές.

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη, προκειμένου να περιορίσουν γρήγορα τις φλόγες πριν επεκταθούν.

Συνδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση

Στην προσπάθεια περιορισμού του μετώπου συνδράμουν ενεργά μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, παρέχοντας υποστήριξη στις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Γαστούνη #Ηλεία.

Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 5 οχήματα και 3 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026

Λίγη ώρα αργότερα νέο μέτωπο ξέσπασε στα Κοττέικα, λίγο παραπάνω στην Ηλεία.

Στο πύρινο μέτωπο στα Κοττέικα επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης και των δύο πυρκαγιών συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης και των δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στην βόρεια Ηλεία, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από τις περιοχές μέσω drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα.

Υπενθυμίζεται ότι η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Στις περιοχές μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες των δύο φωτιών.