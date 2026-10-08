Επίγειες και εναέριες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00 σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα, ενώ ο Δήμος Δεσκάτης κινητοποίησε υδροφόρες για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.