Επίγειες και εναέριες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00 σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 8, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα, ενώ ο Δήμος Δεσκάτης κινητοποίησε υδροφόρες για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.