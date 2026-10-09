Από το έδαφος και τον αέρα επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Δεσκάτη Γρεβενών.

Πυρκαγιά σε δασική πυρκαγιά στην Δεσκάτη Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 9, 2026

Η Πυροσβεστική έχει κινητοποιήσει 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Ενίσχυση και με υδροφόρες

Στο έργο των πυροσβεστών συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποστηρίζοντας την προσπάθεια κατάσβεσης στη δασική έκταση.