Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο υφασμάτων στον Ελαιώνα, στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στην περιοχή του Αιγάλεω, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει περιοριστεί και δεν έχει επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς, η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Ιεράς Οδού, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.