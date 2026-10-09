Με επίγειες και εναέριες δυνάμεις κινητοποιείται η Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στους Δομιανούς Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Πυροσβεστικού Σώματος, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, καθώς και δύο αεροσκάφη.