Με επίγειες και εναέριες δυνάμεις κινητοποιείται η Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στους Δομιανούς Ευρυτανίας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δομιανοί Ευρυτανίας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 9, 2026

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Πυροσβεστικού Σώματος, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, καθώς και δύο αεροσκάφη.