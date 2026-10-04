Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Καταφύλλι του Δήμου Αργιθέας στην Καρδίτσα. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις για τον περιορισμό της πυρκαγιάς πριν πάρει επικίνδυνες διαστάσεις στο δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καταφύλλι Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 17 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 4, 2026

Πολύτιμη είναι η συνδρομή του δήμου Αργιθέας με υδροφόρες.

Την ίδια ώρα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων διεξάγει έρευνες για τη εξακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.