Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου στην Αρτέμιδα, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην οδό Χατζοπούλου, λίγο πριν από τις 20:00.

Η πυρκαγιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ αναφέρεται ότι έχει καταρρεύσει η σοφίτα του σπιτιού.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο των χώρων της κατοικίας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες για πιθανή παρουσία ενός ατόμου στο εσωτερικό της μονοκατοικίας την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με το irafina.gr, το άτομο αναζητείται, χωρίς να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν πρόλαβε να απομακρυνθεί από το σπίτι ή αν εξακολουθεί να βρίσκεται στο εσωτερικό του.

Οι πυροσβέστες πραγματοποιούν ελέγχους στην κατοικία, με το έργο τους να δυσχεραίνεται από την αναφερόμενη κατάρρευση της σοφίτας και τις συνθήκες που επικρατούν στο σημείο.

Κατά τη διάρκεια της φωτιάς ακούστηκαν εκρήξεις, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί τι τις προκάλεσε. Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για την τύχη του ατόμου που φέρεται να αναζητείται ή για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.