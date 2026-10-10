Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10) σε βιοτεχνία υφασμάτων στον Ελαιώνα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις της. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν για ώρες μάχη προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες, ενώ η φωτιά παρουσίαζε νέες εστίες ακόμη και μετά τις 03:30.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς η ειδοποίηση για το περιστατικό έγινε λίγο πριν από τη 01:00. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα βραχιονοφόρο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην προστασία των γειτονικών κτιρίων, αφού σε μικρή απόσταση από τη βιοτεχνία βρίσκονται επαγγελματικές εγκαταστάσεις και σπίτια. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά στον χώρο όπου εκδηλώθηκε, συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες κατάσβεσης.

«Ακούσαμε ένα μπαμ και είδαμε φλόγες και καπνούς – Σκάγανε μπουκάλες»

Τις στιγμές που ακολούθησαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς περιέγραψε κάτοικος της οδού Αγίου Παντελεήμονος, ο οποίος βρέθηκε έξω από την επιχείρηση και παρακολούθησε την εξέλιξη του περιστατικού.

«Γύρω στις δωδεκάμιση έγινε. Ήμασταν εδώ. Εγώ δηλαδή είχα πέσει και να ξαπλώσω γιατί έπιανα και δουλειά από το πρωί και ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός. Φλόγες, καπνοί» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ακούγονταν επανειλημμένα εκρήξεις, τις οποίες απέδωσε σε φιάλες που βρίσκονταν στον χώρο της επιχείρησης.

Όπως είπε «είναι εργοστάσιο υφασμάτων αλλά έχουν μέσα και υγραέρια απ’ ό,τι κατάλαβα και μπουκάλες που σκάγανε αρκετές. Πολλές, πολλές μπουκάλες. Πρώτη φορά είναι (που συμβαίνει κάτι τέτοιο), έχουν και ασφάλειες οι άνθρωποι μέσα. Τώρα, δεν ξέρουμε, είμαστε κι εμείς σε ένα σοκ».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των πυκνών καπνών

Η πυρκαγιά προκάλεσε έντονη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, με μεγάλες ποσότητες καπνού να εξαπλώνονται στη γύρω περιοχή.

Για λόγους ασφαλείας, η Τροχαία απαγόρευσε προσωρινά τη διέλευση οχημάτων από την οδό Αγίου Παντελεήμονος, στο τμήμα που ξεκινά από τη συμβολή της με την Ιερά Οδό, στην περιοχή του Ελαιώνα του Δήμου Αιγάλεω.