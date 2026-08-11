Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή των Καλυθιών στη Ρόδο και συγκεκριμένα κοντά στο σκοπευτήριο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Rodosreport, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για κίνδυνο σε κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η επιχείρηση ενισχύεται προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί ενδεχόμενη επέκτασή του.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην κατάσβεση συμμετέχουν 23 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 11ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και τέσσερα οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Ρόδου με υδροφόρες.

Η εικόνα της πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, διαχειρίσιμη, με τις δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον πλήρη περιορισμό της.

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη Ρόδο

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου.