Φωτιά ξέσπασε σε δασική βλάστηση στο Κομπότι Άρτας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Επιχείρηση κατάσβεσης στο Κομπότι

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά στη δασική έκταση.

Η συνδρομή των εναέριων μέσων θεωρείται κρίσιμη, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με βλάστηση.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.