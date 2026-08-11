Στιγμιότυπα από την εξόρμησή τους στη θάλασσα δημοσίευσε την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 η Ντορέττα Παπαδημητρίου, έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Γεροντιδάκη κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Η αλλαγή στη διαχείριση της δημοσιότητας

Ενώ κατά το πρώτο διάστημα της σχέσης τους απέφευγαν τις κοινές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δύο ηθοποιοί επιλέγουν πλέον να μοιράζονται πιο συχνά στιγμές από την προσωπική τους ζωή με τους ακολούθους τους.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου εμφανίζεται στις εικόνες φορώντας βυσσινί μπικίνι και πράσινο καπέλο ηλιοπροστασίας, απολαμβάνοντας τη διαμονή της στην παραλία.

Η ανάρτηση στο Instagram

Στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό, η ηθοποιός επέλεξε να γράψει στα αγγλικά:

«A day at the sea» («Μια μέρα στη θάλασσα»).