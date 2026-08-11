Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον πρώην καθηγητή του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, Jason Arday, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα εν μέσω καταγγελιών για ακαδημαϊκή απάτη. Πρώην φοιτήτριά του στο Πανεπιστήμιο του Ρόχαμπτον τον κατηγορεί ότι την αποκάλεσε ρατσίστρια, υποστηρίζοντας ότι η δυσαρέσκειά της για τη βαθμολογία της οφειλόταν στο «λευκό προνόμιο» που διαθέτει.



Η φοιτήτρια, η οποία χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Fiona Brown, περιέγραψε τη διδασκαλία του ως «φρικτή» και αποκάλυψε την αντίδρασή του όταν του ζήτησε εξηγήσεις για τον βαθμό της. «Είδα μια πλευρά του που δεν είχα ξαναδεί – θυμωμένος, αλλά και φοβισμένος. Ο Arday άφησε να εννοηθεί ότι ήμουν ρατσίστρια και είπε ότι ο μόνος λόγος που δεν ήμουν ευχαριστημένη με το 70% ήταν λόγω του “λευκού προνομίου” μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η ίδια συμπλήρωσε πως «ήταν προφανώς αναστατωμένος που αμφισβητήθηκε, και τελείωσα τη συνάντηση όσο πιο γρήγορα γινόταν». Παράλληλα, εξέφρασε την απορία της για το πώς κανένα ίδρυμα δεν αντιλήφθηκε νωρίτερα την πραγματικότητα, τονίζοντας ότι «σίγουρα πρέπει να ακολουθήσει σοβαρή αυτοκριτική από όλους τους ακαδημαϊκούς που τον βοήθησαν να ανέβει την ακαδημαϊκή σκάλα».

The celebrity Cambridge education professor Jason Arday, whose rags-to-riches memoir from Simon & Schuster lands August 11, has repeatedly lied about his charitable fundraising prowess, 16 years of records reviewed by the Free Beacon show—and the publishing house is stealthily… pic.twitter.com/qXkbAjmCVq — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) August 5, 2026

Η φοιτήτρια περιέγραψε τις παραδόσεις του ως ανεπίτρεπτες, σημειώνοντας πως «αυτό ήταν το πρώτο καμπανάκι», αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο σχολίαζε στίχους τραγουδιών «χωρίς να προσφέρει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του».



Επιπλέον, τόνισε ότι «συχνά έφτανε αργά και έφευγε νωρίς, διδάσκοντας μία μόνο ώρα όταν είχαν προγραμματιστεί τέσσερις», ενώ αντί για ακαδημαϊκές θεωρίες «καθόταν συνήθως χαλαρά σε ένα θρανίο, εκφράζοντας τις γενικευμένες απόψεις του για τον ρατσισμό», σύμφωνα με άρθρο της Telegraph.

Η πτώση του Jason Arday αποκάλυψε μια τεράστια απάτη και πυροδότησε πολιτικό πόλεμο για τις πολιτικές διαφορετικότητας στα πανεπιστήμια

Η υπόθεση του Jason Arday, του νεότερου μαύρου καθηγητή στην ιστορία του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, ξεκίνησε ως μια από τις πιο συγκινητικές ιστορίες ακαδημαϊκού θριάμβου, για να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών. Ο 37χρονος κοινωνιολόγος είχε χτίσει μια εντυπωσιακή δημόσια εικόνα, ισχυριζόμενος ότι δεν μπορούσε να μιλήσει μέχρι τα 11, ούτε να γράψει μέχρι τα 18, ενώ υποστήριζε πως είχε επιβιώσει από πολύμηνο κώμα, είχε τρέξει μαραθωνίους με σπασμένο πόδι και είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια για φιλανθρωπίες.

Δείτε ένα παλιότερο βίντεο του Arday:

Η μυθική αυτή αφήγηση άρχισε να καταρρέει όταν δημοσιογραφικές έρευνες αποκάλυψαν σοβαρές αντιφάσεις και ασυνέπειες στο ακαδημαϊκό του έργο και το βιογραφικό του. Ιδρύματα με τα οποία επικαλούνταν συνεργασία τον διέψευσαν, συνάδελφοί του ζήτησαν εξηγήσεις, ενώ φοιτητές απαίτησαν την επανεξέταση των εργασιών που είχε βαθμολογήσει.



Υπό το βάρος των αποκαλύψεων, ο Arday υπέβαλε την παραίτησή του από το Κέιμπριτζ, επικαλούμενος προβλήματα ψυχικής υγείας, χωρίς ωστόσο να παραδεχθεί επισήμως την απάτη.



Η κατάρρευση του «καθηγητή θαύμα» ξεπέρασε γρήγορα τα όρια του προσωπικού σκανδάλου και μετατράπηκε σε κεντρικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Για τους συντηρητικούς επικριτές του συστήματος, η περίπτωση Arday αποτελεί την απόλυτη απόδειξη ότι η προσήλωση των πανεπιστημίων στις πολιτικές διαφορετικότητας (DEI) οδήγησε σε χαλάρωση των κριτηρίων ελέγχου και υπονόμευση της αξιοκρατίας.



Στον αντίποδα, υποστηρικτές αυτών των προγραμμάτων προειδοποιούν για επικίνδυνη εργαλειοποίηση ενός μεμονωμένου περιστατικού.

Την ίδια ώρα, η συζήτηση φούντωσε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου η διαμάχη για την ιδεολογική ομοιομορφία στα ακαδημαϊκά ιδρύματα λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις. Πρόσφατες έρευνες της FIRE καταγράφουν ιστορικά ποσοστά αυτολογοκρισίας ανάμεσα στους φοιτητές, με τη σχεδόν καθολική επικράτηση αριστερόστροφων αντιλήψεων στις ανθρωπιστικές επιστήμες να προκαλεί έντονες αντιδράσεις.



Η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ πέρασε ήδη στην αντεπίθεση, απειλώντας με ακύρωση ομοσπονδιακών κονδυλίων εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων κορυφαία ιδρύματα όπως το Columbia, το Harvard και το Brown, με πρόσχημα την καταπολέμηση των διακρίσεων.



Η πτώση του Arday δεν έκλεισε τον κύκλο της αμφισβήτησης, αλλά άνοιξε έναν ευρύτερο διάλογο για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν η ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική αξιοκρατία, την ελευθερία της έκφρασης και την ουσιαστική συμπερίληψη, χωρίς να υποκύπτει σε ιδεολογικές ακρότητες.