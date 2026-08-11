Ο Αντώνης Μέρλος με επίδοση 2,23μ. και ο Αντρέα Μίτα με 2,19μ. εξασφάλισαν την πρόκριση για τον τελικό στο άλμα εις ύψος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Μέρλος πέρασε με την πρώτη τα 2,10μ. και με τη δεύτερη τα 2,15μ., 2,19μ. και 2,23μ., παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό ως 6ος στο δεύτερο προκριματικό γκρουπ και 8ος στο σύνολο.

Ο Μίτα, από την πλευρά του, πέρασε με την πρώτη τα 2,10μ., με την τρίτη τα 2,15μ. και με την πρώτη τα 2,19μ., έχοντας τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 2,23μ. Παρ’ όλα αυτά, πήρε την 5η θέση στο πρώτο προκριματικό γκρουπ και τη 12η στο σύνολο.

Ο τελικός στο άλμα εις ύψος είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (14/8) και οι δύο Έλληνες αθλητές θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό.