Σε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό προχώρησε η Μαρί Σαντάλ, γιορτάζοντας τα γενέθλια του γιου της, Αχιλλέα Ανδρέα Ντε Γκρες, ο οποίος συμπληρώνει τα χρόνια του την 12η Αυγούστου.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Αχιλλέας Ανδρέας εμφανίζεται να απολαμβάνει τον καφέ του σε χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση, φορώντας γυαλιά ηλίου. Η μητέρα του συνόδευσε το οπτικό υλικό με θερμά λόγια αγάπης, επιλέγοντας να κλείσει το μήνυμά της με την ελληνική έκφραση «love you para poli».

Η ανάρτηση περιελάμβανε την εξής λεζάντα:

«Ο ένδοξος 12ος (εννοεί Αυγούστου) μου! Χρόνια πολλά όμορφε, απλά μια ακτίνα ηλιοφάνειας και γέλιου σε αγαπώ πάρα πολύ »

Η αποθέωση από τη Μαρία Ολυμπία

Στις δημόσιες ευχές για τα γενέθλια του Αχιλλέα Ανδρέα προστέθηκε και η μεγαλύτερη αδελφή του, Μαρία Ολυμπία, η οποία μοιράστηκε ένα στιγμιότυπό του από σκάφος. Δημοσιεύοντας τη φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό, συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση «HBD TO MY FAVOURITE PERSON EVER» (Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου άνθρωπο στον κόσμο), κάνοντας παράλληλα tag το προφίλ του.