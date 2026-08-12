Τριήμερο εθνικό πένθος, ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού που σκότωσε τουλάχιστον 250 ανθρώπους και τραυμάτισε χιλιάδες, κήρυξε σήμερα η κυβέρνηση της Κολομβίας.

Η εθνική σημαία θα κυματίζει μεσίστια σε δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα, καθώς και σε πρεσβείες και προξενεία στο εξωτερικό, «ως φόρο τιμής σε όλους όσους έχασαν τη ζωή τους», σύμφωνα με το διάταγμα.



Η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται αδιάκοπα στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο πιο φονικός σεισμός του αιώνα στην Κολομβία, μεγέθους 7,4 βαθμών, ισοπέδωσε ολόκληρα αστικά οικοδομικά τετράγωνα.

Από ψηλά, ορισμένες γειτονιές μοιάζουν σαν να βομβαρδίστηκαν. Βουνά από συντρίμμια χάσκουν εκεί όπου στέκονταν σπίτια και άλλα ακίνητα. Στους δρόμους, αυτοκίνητα μοιάζουν σαν παιδικά παιγνίδια πεταμένα εδώ κι εκεί, κάποια καταπλακωμένα από τοίχους ή όγκους μπετόν.

Ανεπίσημοι υπολογισμοί, με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο όπου κόσμος αναφέρει πως δικοί του αγνοούνται, δείχνουν πως κάπου 4.000 άνθρωποι είναι ακόμη άγνωστο τι έχουν απογίνει.

Επαγγελματίες διασώστες, εθελοντές, κάποιοι στρατιωτικοί, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, μηχανήματα έργου έχουν ριχτεί στα συντρίμμια, εργάζονται ασταμάτητα, ενώ κόσμος μοιράζει τρόφιμα και νερό σε πληγέντες και διασώστες, εν μέσω κύματος αλληλεγγύης μπροστά στην καταστροφή.

Με σκαπάνες, με φτυάρια, με γυμνά χέρια, κάτοικοι πάνε να βοηθήσουν. Σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν συντρίμμια.

Ταυτόχρονα, σε κάποιες πόλεις κηρύχθηκε απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας για να προληφθούν λεηλασίες.

Γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια 36 ώρες μετά τον σεισμό

Μια 32χρονη γυναίκα, η οποία είχε εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια για 36 ώρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που συγκλόνισε την Κολομβία, ανασύρθηκε ζωντανή και τα διασωστικά συνεργεία αλλά και όσοι βρίσκονταν μπροστά και παρακολουθούσαν την επιχείρηση, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Ο λόγος για την Ντανιέλα Λάργκο η οποία απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια ενός κτιρίου στην πόλη Περέιρα, μετά από μια επιχείρηση διάσωσης που διήρκεσε 10 ώρες. Οι πυροσβέστες κατάφεραν τελικά να φτάσουν σε αυτήν μέσω μιας σήραγγας που έσκαψαν κάτω από τέσσερις πλάκες σκυροδέματος από τις οποίες είχε καταπλακωθεί.

Η μητέρα της Λάργκο δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP σύμφωνα με το BBC ότι ένας κάτοικος της περιοχής άκουσε την κόρη της να καλεί σε βοήθεια μέσα από τα συντρίμμια. Μόλις τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, μπορέσαν να εντοπίσουν τη Λάργκο με τη βοήθεια μιας μικρής κάμερας.

Ωστόσο, η διάσωσή της αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας του γεγονότος ότι τέσσερις βαριές πλάκες σκυροδέματος έκλειναν το πέρασμα.

Οι τοπικοί πυροσβέστες, με τη συνδρομή συναδέλφων τους που εστάλησαν από την πρωτεύουσα, Μπογκοτά, και της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών της εθνικής αστυνομίας, αναγκάστηκαν να σκάψουν δύο σήραγγες για να τη φτάσουν.

Μέσω ενός ανοίγματος, που σκάφτηκε από πάνω, μπόρεσαν να διοχετεύσουν οξυγόνο στη Λάργκο. Ωστόσο, κατάφεραν να την απελευθερώσουν μόνο μέσα από τη δεύτερη σήραγγα, που σκάφτηκε από κάτω.

Η μητέρα της Λάργκο δήλωσε ότι «στο σπίτι την περιμένει ο 12χρονος γιος της».

Ο δήμαρχος της πόλης κήρυξε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας και δήλωσε ότι στρατιώτες θα περιπολούν στις περιοχές του Κάλι που επλήγησαν περισσότερο.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εργασίες διάσωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα να βρεθούν περισσότεροι άνθρωποι ζωντανοί και ότι όλοι θα κάνουν το παν για να απελευθερώσουν τους εγκλωβισμένους.