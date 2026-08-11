Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ο ΑΣ συμφώνησαν για την παραχώρηση του γηπέδου και μπήκαν οι υπογραφές, για να κλείσει έτσι με τον καλύτερο τρόπο αυτό το θέμα.

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει προφορικά και απέμενε να μπουν και οι υπογραφές, όπως και έγινε τελικά, με το γήπεδο να παραχωρείται στην ΚΑΕ για ένα χρόνο.

Η συμφωνία της ΚΑΕ και του ΑΣ προβλέπει ότι η ΚΑΕ θα πρέπει να δίνει στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ τα ποσοστά που προβλέπει ο νόμος για τη χρήση του σήματος αλλά και από τα έσοδα που θα υπάρχουν από τα εισιτήρια και τις διαφημίσεις.

Η ΚΑΕ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τα έξοδα για τα έργα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη και για τις αλλαγές που θα γίνουν στα καθίσματα, στα αποδυτήρια, το lounge του γηπέδου, καθώς και στο σύστημα πυρόσβεσης.