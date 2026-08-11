Σε μια δήλωση που προσπαθεί να αποφορτίσει τις εντάσεις, προχώρησε ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας σημαντικής διευθέτησης. Μιλώντας στο Bloomberg News, ο Πακιστανός αξιωματούχος τόνισε πως οι δύο πλευρές κινούνται σταθερά προς μια αμοιβαία αποδεκτή λύση.



Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα στη Μέση Ανατολή, καθώς μια πιθανή συμφωνία αναμένεται να αποκλιμακώσει την πολυετή γεωπολιτική ένταση και να αλλάξει τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.

«Τα πράγματα βελτιώνονται και πάλι υπέρ μια ειρηνικής διευθέτησης ή συμφωνίας», είπε ο Ασίφ στο Bloomberg. «Οι ενδείξεις τις τελευταίες δύο τρεις ημέρες είναι πως είμαστε κοντά σε κάποιου είδους διευθέτηση», πρόσθεσε.



Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν για το μέλλον της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.