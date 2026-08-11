Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων ο αιφνίδιος θάνατος ενός βρέφους μόλις 15 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων το πρωί της Δευτέρας (10/8).

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μωρό εντοπίστηκε από την οικογένειά του χωρίς τις αισθήσεις του και χωρίς να αναπνέει. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι οικείοι του, μέσα στην αγωνία τους, αποφάσισαν να το μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ιδιωτικό μέσο.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες για να επαναφέρουν το παιδί, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αναζωογόνησης.

Παρά τις προσπάθειές τους, το βρέφος δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών του θανάτου έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων.