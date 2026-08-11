Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω κλίματος επιφυλακτικότητας στις διεθνείς αγορές.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ, των ΕΛΠΕ και της CrediaBank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.614,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,29%.

Ενδοσυνεδριακά, κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.621,21 μονάδες (+0,55%) και κατώτερη τιμή στις 2.603,97 μονάδες (-0,11%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 307,34 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 45.804.521 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,36%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+5,89%), των ΕΛΠΕ (+4,62%), της CrediaBank (+4,26%), της Optima Bank (+2,06%) και της Jumbo (+1,93%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-4,10%), της Coca Cola HBC (-1,44%) και της Titan (-1,25%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Crediabank, διακινώντας 11.507.508 και 7.602.430 μετοχές αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 53,54 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 32,25 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 49 πτωτικά, και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ (+5,89%) και Νάκας (+4,79%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-7,89%) και Aktor (-4,10%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,3000 -4,10%

ALLWYN: 13,5200 -0,11%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,7000 +0,28%

CREDIABANK: 0,9800 +4,26%

OPTIMA: 10,9200 +2,06%

ΤΙΤΑΝ: 51,5000 -1,25%

ALPHA BANK: 4,6400 +0,98%

AEGEAN AIRLINES: 12,2700 +0,82%

VIOHALCO: 17,9800 -0,11%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,9800 +0,27%

ΔΑΑ: 10,6000 -0,09%

ΔΕΗ: 22,1000 +1,56%

COCA COLA HBC: 54,8000 -1,44%

ΕΛΠΕ: 13,6000 +4,62%

ELVALHALCOR: 3,7100 +1,37%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,2000 -0,12%

ΕΥΔΑΠ: 11,5000 +5,89%

EUROBANK: 4,5090 +0,20%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4650 +0,86%

MOTOR OIL: 53,1500 +0,28%

JUMBO: 26,4600 +1,93%

ΟΛΠ:42,5000 -0,70%

ΟΤΕ: 19,5500 -0,56%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,9660 -0,10%