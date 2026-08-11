Η πρώην σταρ του ECW και του WWE, Ντον Μαρί, έκανε επίσημα την είσοδό της στο OnlyFans, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο από την αρχή τα όρια του περιεχομένου που σκοπεύει να δημοσιεύει στη συνδρομητική πλατφόρμα.

Η 55χρονη, η οποία έγινε ιδιαίτερα γνωστή την εποχή των WWE Divas και έχει ενταχθεί στο Women’s Wrestling Hall of Fame, άρχισε μέσα στον Αύγουστο να προωθεί μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη νέα της παρουσία στο OnlyFans.

Παράλληλα, φρόντισε να διευκρινίσει στους θαυμαστές της ότι δεν σκοπεύει να δημοσιεύει φωτογραφίες με πλήρη γυμνό ή περιεχόμενο αμιγώς σεξουαλικού χαρακτήρα.

«Σημειώστε ότι εδώ θα δημοσιεύονται μόνο σέξι φωτογραφίσεις και φωτογραφίες με υπονοούμενο γυμνό», έγραψε η Μαρί, σύμφωνα με την Daily Mail. «Δεν επιτρέπεται το πλήρες γυμνό ή το απροκάλυπτα σεξουαλικό/ενήλικο περιεχόμενο.

»Θα ήθελα πολύ να ακούσω νέα σας στα προσωπικά μηνύματα, οπότε μη ντρέπεστε, στείλτε μου μήνυμα! Κρατήστε το διασκεδαστικό, παιχνιδιάρικο και με σεβασμό».

Από το WWE στη νοσηλευτική

Πριν δημιουργήσει λογαριασμό στο OnlyFans, η Ντον Μαρί είχε ήδη διατηρήσει επαφή με το κοινό της προσφέροντας προσωπικά βιντεοσκοπημένα μηνύματα στους θαυμαστές της μέσω email.

Η γεννημένη στο Νιου Τζέρσεϊ πρώην παλαίστρια εξακολουθεί να πραγματοποιεί εμφανίσεις σε διοργανώσεις και εκδηλώσεις για τους φίλους του wrestling.

Παράλληλα, διαθέτει μέσω διαδικτύου θεραπευτικούς κρυστάλλους και αξεσουάρ που σχετίζονται με μεταφυσικές πρακτικές.

Μετά την αποχώρησή της από την επαγγελματική πάλη το 2012, η Μαρί ακολούθησε διαφορετική επαγγελματική πορεία και έγινε νοσηλεύτρια στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η πορεία της σε ECW και WWE

Η καριέρα της στον χώρο του wrestling άρχισε το 1998 στο Extreme Championship Wrestling (ECW), όπου εμφανιζόταν ως συνοδός του Λανς Στορμ και του παρτενέρ του, Τζάστιν Κρέντιμπλ. Οι δύο παλαιστές κατέκτησαν δύο φορές το πρωτάθλημα ομάδων του ECW.

Μετά το κλείσιμο του ECW, η Μαρί εντάχθηκε στο WWE το 2001, κάνοντας την εμφάνισή της στο SmackDown ως νομική βοηθός του Βινς ΜακΜάχον.

Μία από τις πιο γνωστές ιστορίες στις οποίες συμμετείχε ήταν η κόντρα της με την Τόρι Γουίλσον. Στο πλαίσιο του σεναρίου, η Μαρί παντρεύτηκε τον πραγματικό πατέρα της Γουίλσον, Αλ.

Ο χαρακτήρας του Αλ πέθανε στη συνέχεια από καρδιακή προσβολή, με τη Μαρί να αφήνει να εννοηθεί στο σενάριο ότι ο θάνατός του επήλθε μετά τη σεξουαλική επαφή που είχαν κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος.

Η συνεργασία της με το WWE ολοκληρώθηκε το 2005. Ακολούθως, η Μαρί κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας για παράνομη απόλυση, υποστηρίζοντας ότι απομακρύνθηκε επειδή ήταν έγκυος.

Η δικαστική διαμάχη έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό το 2007, χωρίς να αποκαλυφθεί το ποσό της συμφωνίας.

Και άλλες αθλήτριες στο OnlyFans

Η Ντον Μαρί δεν είναι η μοναδική αθλήτρια που έχει επιλέξει να αξιοποιήσει οικονομικά την παρουσία της στο OnlyFans.

Οι πρώην σταρ του NXT, Μπριάνα Κόντα – η οποία αγωνίστηκε με τα ονόματα Ελέινα Μπλακ και Κόρα Τζέιντ – και Μπέα Πρίστλι, γνωστή στο WWE ως Μπλερ Ντάβενπορτ, δημιούργησαν επίσης λογαριασμούς στο OnlyFans μετά την αποχώρησή τους από το αναπτυξιακό brand του WWE.

Στην πλατφόρμα έχουν δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και πρώην αθλήτριες του UFC, όπως οι Πέιτζ ΒανΖαντ, Φελίς Χέριγκ και Τζέσικα Αντράντε.