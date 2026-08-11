Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Μικτή εικόνα με ήπιες μεταβολές παρουσιάζουν οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω νέας ανοδικής κίνησης των τιμών του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.606,03 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,04%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,97 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,43%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Credia Bank (+1,91%), της ΔΕΗ (+1,19%) και της Elvalhalcor (+0,90%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-0,72%) και της Κύπρου (-0,56%).

Ανοδικά κινούνται 32 μετοχές, 37 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Παϊρης (+8,67%) και Νάκας (+4,79%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-7,89%) και Δομική Κρήτης (-6,59%).