Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στην Αθήνα φέρνει η ενίσχυση του μελτεμιού τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να υποχωρεί σταδιακά έως τις 14–15 Αυγούστου, την ώρα που οι άνεμοι στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στον Στενό Καφηρέα θα ενισχύονται. Σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η πορεία της θερμοκρασίας και η ένταση των ανέμων παρουσιάζουν στο συγκεκριμένο διάστημα μια χαρακτηριστική αντίστροφη σχέση: όσο δυναμώνει το βόρειο ρεύμα, τόσο χαμηλότερα κινείται η θερμοκρασία στην Αθήνα, ενώ όταν το μελτέμι εξασθενεί, ο υδράργυρος ανεβαίνει ξανά.

Η θερμοκρασία υποχωρεί έως τις 14–15 Αυγούστου

Στην κάρτα για την Αθήνα, η μέγιστη θερμοκρασία ξεκινά σήμερα κοντά στους 35°C και στη συνέχεια παρουσιάζει σταδιακή πτώση, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο της γύρω στις 14–15 Αυγούστου, όταν θα κινηθεί περίπου στους 29–30°C. Από τις 17 Αυγούστου και μετά, η θερμοκρασία αρχίζει και πάλι να ανεβαίνει, με τις μέγιστες τιμές να επιστρέφουν προς τους 33–35°C στο τέλος του δεκαημέρου.

Την ίδια πορεία ακολουθούν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες υποχωρούν από περίπου 26°C προς τους 20–21°C και στη συνέχεια ανεβαίνουν ξανά. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται παράλληλα στην εικόνα των ανέμων στον Καφηρέα, όπου το μελτέμι ενισχύεται σημαντικά στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Στα 5–6 μποφόρ το μελτέμι στον Καφηρέα

Από τις 12 έως τις 16 Αυγούστου, το μελτέμι ενισχύεται σημαντικά στον Στενό Καφηρέα. Η διάμεσος του μέσου ανέμου κινείται κυρίως στα 5–6 μποφόρ, ενώ τα ισχυρότερα σενάρια πλησιάζουν τα 7 μποφόρ.

Οι ισχυρότερες ριπές αναμένονται γύρω στις 13–15 Αυγούστου. Παράλληλα, οι πιθανότητες υπέρβασης των 5 και 6 μποφόρ είναι πολύ υψηλές, ενώ γύρω στις 14–15 Αυγούστου εμφανίζεται και αξιόλογη πιθανότητα για ακόμη ισχυρότερες εντάσεις.

Το διάστημα κατά το οποίο οι άνεμοι παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ένταση συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία η θερμοκρασία στην Αθήνα βρίσκεται στη χαμηλότερη τιμή της.

Από τις 17 Αυγούστου αλλάζει η εικόνα

Μετά τις 16–17 Αυγούστου, η κατάσταση αλλάζει, καθώς ο μέσος άνεμος εξασθενεί αισθητά. Σταδιακά υποχωρεί προς τα 3–4 μποφόρ και ακόμη χαμηλότερα στο τέλος της περιόδου.

Την ίδια στιγμή, η θερμοκρασία στην Αθήνα αρχίζει να ανεβαίνει ξανά, με τις μέγιστες τιμές να επιστρέφουν προς τους 33–35°C στο τέλος του δεκαημέρου. Έτσι, η εξασθένηση του μελτεμιού συνοδεύεται από νέα άνοδο της θερμοκρασίας.

Η αντίστροφη σχέση ανέμων και θερμοκρασίας

Όπως εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς, αυτή η εξέλιξη αποτελεί κλασικό γνώρισμα του ελληνικού καλοκαιριού. Το ισχυρό μελτέμι μεταφέρει δροσερότερες αέριες μάζες προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα και περιορίζει τη μέγιστη θερμοκρασία. Όταν το μελτέμι υποχωρεί, η ηλιακή θέρμανση και η θερμή αέρια μάζα αποκτούν ξανά μεγαλύτερο ρόλο.

Το συμπέρασμα για το συγκεκριμένο δεκαήμερο είναι σαφές: από τις 12 έως τις 16 Αυγούστου το ενισχυμένο μελτέμι συνοδεύεται από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στην Αθήνα, ενώ από τις 17–18 Αυγούστου και μετά, καθώς οι άνεμοι εξασθενούν, η θερμοκρασία παίρνει ξανά ανοδική πορεία.