Χαμογελαστοί και ιδιαίτερα τρυφεροί εμφανίστηκαν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ κατά την επιστροφή τους στη Νέα Υόρκη, λίγες ημέρες μετά τις διακοπές τους στη νότια Γαλλία.

Ο 27χρονος Μπρούκλιν και η 31χρονη σύζυγός του εθεάθησαν να φτάνουν πιασμένοι χέρι χέρι στο Nobu για γεύμα την Κυριακή, δείχνοντας χαλαροί και ευδιάθετοι.

Για την έξοδό τους, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ επέλεξε ένα total black σύνολο με σκούρο τζιν και λευκά sneakers, ενώ η Νίκολα Πελτζ κινήθηκε σε πιο καλοκαιρινές αποχρώσεις, φορώντας λευκή μπλούζα και χαμηλοκάβαλο τζιν.

Brooklyn Beckham and wife Nicola Peltz look loved-up as they return to NYC just days after nearly running into estranged parents David and Victoria in St Tropez https://t.co/V4y2bFjjzz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 10, 2026

Η εμφάνισή τους στη Νέα Υόρκη ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά την παραμονή τους στο Σεν Τροπέ, όπου οι δυο τους πέρασαν χρόνο μαζί με τον νονό του Μπρούκλιν, Σερ Έλτον Τζον, και τον σύζυγό του, Ντέιβιντ Φέρνις.

Σε απόσταση λίγων λεπτών από τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως σημειώνει η Daily Mail, προκάλεσε το γεγονός ότι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ βρέθηκαν στο Σεν Τροπέ σχεδόν ταυτόχρονα με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του ζευγαριού με την οικογένεια φέρονται να παραμένουν τεταμένες.

Ο Μπρούκλιν και η Νίκολα είχαν φωτογραφηθεί να απολαμβάνουν παγωτό στο γαλλικό θέρετρο, ενώ μόλις δύο ημέρες αργότερα οι γονείς του 27χρονου απαθανατίστηκαν να περπατούν πιασμένοι χέρι χέρι σε σημείο που απείχε περίπου πέντε λεπτά από εκεί όπου είχε βρεθεί το νεαρό ζευγάρι. Παρά τη γεωγραφική τους εγγύτητα, δεν υπήρξε κάποια συνάντηση μεταξύ τους.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, μάλιστα, απουσίασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τις καθιερωμένες καλοκαιρινές διακοπές της οικογένειάς του στη Μεσόγειο, πάνω στο πολυτελές γιοτ των Μπέκαμ. Αντί γι’ αυτό, ο ίδιος και η Νίκολα Πελτζ πέρασαν χρόνο στο σκάφος του Έλτον Τζον, με τον οποίο ο Μπρούκλιν διατηρεί στενή σχέση από μικρή ηλικία.

Ο διάσημος τραγουδιστής είναι φίλος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, ενώ ο πρώην ποδοσφαιριστής τον αποκαλεί χαϊδευτικά «θείε Έλτον».

Την ίδια στιγμή, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ συνέχισαν τις οικογενειακές τους διακοπές έχοντας μαζί τους τα μικρότερα παιδιά τους, Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ, καθώς και τις συντρόφους των γιων τους.

Η απουσία του Μπρούκλιν από τις οικογενειακές εξορμήσεις εξακολουθεί να τροφοδοτεί τα δημοσιεύματα γύρω από τη σχέση του με τους γονείς και τα αδέλφια του. Ο ίδιος, ωστόσο, φαίνεται αυτή την περίοδο να επικεντρώνεται στη ζωή που έχει δημιουργήσει με τη Νίκολα Πελτζ, με το ζευγάρι να δείχνει ιδιαίτερα δεμένο στις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του.