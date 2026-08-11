Εκπλήξεις από Μονκάδα

Ο Ολυμπιακός έχει απόψε τον… τελικό με τη Ναϊμέγκεν και ο Μονκάδα ετοιμάζεται για τις μεταγραφές. Θα επηρεαστούν οι κινήσεις των ερυθρόλευκων από το αποτέλεσμα στην Ολλανδία; Όχι, αυτά που θέλουν να κάνουν, θα τα κάνουν. Θα ενισχυθούν στις θέσεις στις οποίες έχουν αποφασίσει ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Δεν αποκλείεται όμως να έχουμε εκπλήξεις στα ονόματα, καθώς ο Μονκάδα παίρνει πάνω του το θέμα και ναι μεν δεν απορρίπτει τους παίκτες που ήδη ήταν στόχοι, έχει όμως να κάνει και τις δικές του προτάσεις. Όπως και να έχει, οι επόμενες μέρες θα είναι… καυτές στον Πειραιά.

Πάει για δύο επιθετικούς

Η ενίσχυση στην επίθεση είναι προτεραιότητα για τον ΠΑΟΚ και το ιδανικό θα ήταν να αποκτήσει δύο φορ. Αυτός είναι ο στόχος των ασπρόμαυρων και στη Θεσσαλονίκη λένε πως ήδη έχουν γίνει προτάσεις και περιμένουν τις απαντήσεις τα επόμενα 24ωρα. Το γεγονός ότι ο στόχος είναι η απόκτηση δύο σέντερ φορ σημαίνει πως τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά για τους Μύθου και Γερεμέγεφ και ειδικά για τον δεύτερο. Στην Τούμπα εκτιμούν τον επαγγελματισμό του Σουηδού και το γεγονός ότι δεν προκαλεί το παραμικρό πρόβλημα, θέλουν όμως κάτι καλύτερο για την επίθεση και γι’ αυτό έχουν ως στόχο την απόκτηση δύο παικτών.

Προς αποχώρηση ο Πένραϊς

Σε συζητήσεις με τη Ρέιντζερς είναι η ΑΕΚ για τον Πένραϊς και στη Σκωτία υπάρχει αισιοδοξία για συμφωνία. Το γεγονός φυσικά ότι οι κιτρινόμαυροι συζητούν για την παραχώρηση του Σκωτσέζου σημαίνει πως θα αποκτηθεί σίγουρα αριστερός μπακ, καθώς στη λίστα του Ριμπάλτα υπήρχαν κι άλλα ονόματα πέρα από αυτό του Κόστιτς, ο οποίος προτίμησε την Αϊντχόφεν παρά το γεγονός ότι η πρόταση της Ένωσης ήταν καλύτερη. Εκτός από τον Πένραϊς, από την ΑΕΚ αναμένεται να αποχωρήσει και ο Ελίασον με προορισμό τη Βραζιλία και θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για να βρεθούν ομάδες και για τους Πιερό και Φερνάντες που επίσης δεν υπολογίζονται.

Θέλει τον δικό του Ντομινίκ

Αίσθηση προκάλεσε, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ, η αναφορά του Γιαννακόπουλου στον Γιόκιτς. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός λατρεύει τον Σέρβο σταρ του NBA και δεν είναι η πρώτη φορά που εξέφρασε την επιθυμία του να τον δει στα πράσινα. Τρελό; Ναι. Απίθανο; Μάλλον ναι. Η ουσία όμως είναι ότι ο Γιαννακόπουλος με το να αναφέρεται στον Γιόκιτς δείχνει την έντονη επιθυμία του για μια μεταγραφή που θα τρελάνει τον πλανήτη. Όπως είχε κάνει ο πατέρας του πριν 30 χρόνια με τον Ντομινίκ Ουίλκινς. Άγνωστο αν θα είναι ο Γιόκιτς ή κάποιος άλλος, σίγουρα όμως ο Γιαννακόπουλος θα το παλέψει όσο δεν πάει, τα επόμενα χρόνια, για μια απίστευτη μεταγραφική βόμβα.

Πιο κοντά με τη Euroleague

Στη συνέντευξή του ο Γιαννακόπουλος είπε επίσης ότι σύντομα θα ανέβει ξανά στην οροφή του ΟΑΚΑ το λάβαρο του Μποντιρόγκα. Κάτι που θα κάνει χαρούμενο και τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει άριστες σχέσεις με τον πρώην παίκτη του και νυν πρόεδρο της Euroleague. Με την επιστροφή του Ζοτς αλλάζουν κάποια πράγματα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα επιχειρήσει να φτιάξει ξανά τις σχέσεις του με τη Euroleague, καθώς την περασμένη σεζόν αυτές ήταν οι χειρότερες δυνατές. Οι δύο πλευρές θα έρθουν πιο κοντά πλέον, με τον Ομπράντοβιτς να αναλαμβάνει και το επικοινωνιακό κομμάτι, αν χρειαστεί.

Η περίπτωση Μίροτιτς

Το όνομα του Μίροτιτς συνδέουν με τον Ολυμπιακό οι Ισπανοί λόγω της αναζήτησης του αντι-Πίτερς. Η αλήθεια είναι πως οι ερυθρόλευκοι είχαν ασχοληθεί πριν δύο χρόνια με τον Μαυροβούνιο πάουερ φόργουορντ αλλά το θέμα δεν προχώρησε. Και δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες, είναι η αλήθεια, να προχωρήσει τώρα. Ο παίκτης έχει προταθεί στους πρωταθλητές Ευρώπης και το έχουν στα υπόψιν τους, δεν είναι όμως προτεραιότητα. Δεν είναι ο πρώτος στόχος. Ο Μπαρτζώκας ψάχνει στις ΗΠΑ για τον αντικαταστάτη του Πίτερς και μόνο αν δεν βρεθεί κάτι καλό -και εφικτό- εκεί θα στραφεί στις λύσεις από Ευρώπη και ενδεχομένως στον Μίροτιτς.