Στο όνομα της προάσπισης των «παραδοσιακών αξιών» οι ρωσικές αρχές εντείνουν την εκστρατεία κατά της διαδικτυακής πορνογραφίας, στοχοποιώντας δημιουργούς περιεχομένου που δραστηριοποιούνται στο OnlyFans και σε άλλες πλατφόρμες.



Συλλήψεις, έρευνες σε σπίτια, κατασχέσεις εξοπλισμού, βαριά πρόστιμα και ποινικές διώξεις συνθέτουν πλέον το σκηνικό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι κατηγορούμενες κινδυνεύουν ακόμη και με έξι χρόνια φυλάκισης, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, όπως η γερμανική «Bild».

"OnlyFans-Models ins Gulag" ist tatsächlich ziemlich radikal 😅 https://t.co/GEoHQbmIQH — Schonungslos (@SchonungslosYT) August 11, 2026

Από το OnlyFans στο εδώλιο

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 21χρονης Σοφίας Βερσίνα, γνωστής ως Sonya Marmeladova. Η νεαρή Ρωσίδα καταδικάστηκε για παραγωγή και διανομή πορνογραφικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου. Της επιβλήθηκε τριετής ποινή με αναστολή, απαγόρευση χρήσης του διαδικτύου για τρία χρόνια και πρόστιμο περίπου 38.500 ευρώ.

Η απόφαση έχει βαρύτητα για μια δημιουργό που βασίζει το εισόδημά της αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Βερσίνα φέρεται να είχε κερδίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσω OnlyFans και Telegram.

Η Νταϊάνα Σουρίγκινα και η απειλή της εξαετούς κάθειρξης

Ακόμη πιο σοβαρή είναι η υπόθεση της 27χρονης Νταϊάνα Σουρίγκινα, μιας από τις πιο γνωστές Ρωσίδες influencers που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Τον Ιούνιο συνελήφθη μετά από έρευνα στο διαμέρισμά της στη Μόσχα, όπου κατασχέθηκαν κάμερες και εξοπλισμός κινηματογράφησης.

Η κατηγορία αφορά παράνομη παραγωγή και διανομή πορνογραφικού υλικού, με την προβλεπόμενη ποινή να μπορεί να φτάσει τα έξι χρόνια κάθειρξης. Η Σουρίγκινα τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ στην ίδια υπόθεση έχει εμπλακεί και η 24χρονη Αναστασία Οβσιανίκοβα, γνωστή ως Nastya Kholod.

Baza reports that Russian adult content performer Anastasia Ovsyannikova, better known by the stage name Nastya Kholod, has been placed under house arrest in Moscow on charges related to the production of pornography.



According to the outlet, Ovsyannikova previously appeared in… https://t.co/KbhyjXxxzy pic.twitter.com/5J602YHfA9 — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) June 22, 2026

Ο Πούτιν σφίγγει τον κλοιό

Οι υποθέσεις δεν θεωρούνται μεμονωμένες. Ρωσικά μέσα κάνουν λόγο για κύμα ελέγχων σε μοντέλα του OnlyFans και άλλων πλατφορμών ενηλίκων, καθώς οι Αρχές εξετάζουν λογαριασμούς bloggers για περιεχόμενο που θεωρούν παράνομο.



Το Κρεμλίνο έχει εδώ και χρόνια τοποθετήσει τις «παραδοσιακές αξίες» στον πυρήνα της πολιτικής του, εντείνοντας παράλληλα τη λογοκρισία στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση του OnlyFans, στο στόχαστρο βρίσκεται τόσο το πορνογραφικό περιεχόμενο όσο και η οικονομική δραστηριότητα μέσω δυτικών ψηφιακών πλατφορμών.

Από τις influencers στους παραγωγούς

Νομικοί προειδοποιούν ότι η ποινική ευθύνη μπορεί να επεκταθεί πέρα από τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο περιεχόμενο και να αγγίξει φωτογράφους, παραγωγούς, διαχειριστές λογαριασμών και μάνατζερ. Έτσι, η εκστρατεία μπορεί να μετατραπεί σε επιχείρηση κατά ολόκληρου του οικοσυστήματος του online adult content.



Για τις Ρωσίδες influencers το μήνυμα είναι σαφές. Η δραστηριότητα στο OnlyFans μπορεί να οδηγήσει από ένα μεγάλο πρόστιμο και αποκλεισμό από το διαδίκτυο μέχρι και σε πολυετή φυλάκιση.