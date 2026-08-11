Οι σκύλοι μπορεί να διακρίνουν τα συναισθήματα στα πρόσωπα των ανθρώπων, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βιέννης, σε πρώτη απόδειξη μιας τέτοιας ικανότητας τους, όπως υποστήριξαν οι τελευταίοι.

Στη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μηχανική μάθηση για να αναλύσουν εγκεφαλογραφήματα 12 σκύλων καθώς τα ζώα έβλεπαν εικόνες ανθρώπινων προσώπων που δείχνουν διαφορετικά συναισθήματα, ανέφερε σήμερα το πανεπιστήμιο σε δελτίο τύπου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με ανώτερες γνωστικές λειτουργίες και επεξεργασία ανταμοιβής – ο κροταφικός φλοιός και ο κερκοφόρος πυρήνας – ενεργοποιούνταν μόνο από εικόνες χαρούμενων ανθρώπων.

Ο θυμός, ο φόβος και η θλίψη δεν ενεργοποίησαν αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύτηκε χθες στο περιοδικό iScience του Cell Press.

Ωστόσο, όταν οι ερευνητές εξέτασαν ολόκληρο τον εγκέφαλο, βρήκαν ξεχωριστά πρότυπα δραστηριότητας που διαφοροποιούσαν τον φόβο από τον θυμό και τη θλίψη, παρέχοντας την πρώτη απόδειξη ότι οι σκύλοι μπορούν να διακρίνουν συγκεκριμένες αρνητικές εκφράσεις του προσώπου.

Τα σκυλιά «έχουν εξελιχθεί μαζί μας για να κατανοούν τις εκφράσεις μας και να συνεργάζονται μαζί μας, και η αναγνώριση ότι αυτό μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί τους και τα φροντίζουμε», δήλωσε η επικεφαλής συντάκτρια της μελέτης, Λόρα Κουάγια.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν στη συνέχεια να διερευνήσουν πώς τα σκυλιά ενσωματώνουν άλλα ερεθίσματα, όπως τη γλώσσα του σώματος, τις φωνητικές αποχρώσεις και την οσμή, για να ερμηνεύσουν τους ανθρώπους γύρω τους.

Ελπίζουν επίσης να συγκρίνουν πώς οι εγκεφάλοι ανθρώπου και σκύλου επεξεργάζονται τα ίδια συναισθηματικά σήματα.

Οι ερευνητές πρόσθεσαν ότι οι συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν όλα κατοικίδια από στοργικές οικογένειες και προειδοποίησαν ότι τα σκυλιά εκτός τέτοιων περιβαλλόντων μπορεί να αντιδρούν διαφορετικά στα ανθρώπινα συναισθηματικά ερεθίσματα.