Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στη Σίβηρη Χαλκιδικής μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Η φωτιά άφησε πίσω της ένα τοπίο καταστροφής, με τις πληγείσες περιοχές να μετρούν τις συνέπειες της πύρινης λαίλαπας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες εστίες, ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι επικίνδυνες λόγω των ανέμων και της υψηλής θερμοκρασίας. Καπνοί εξακολουθούν να βγαίνουν από την καμένη έκταση, με τους κατοίκους να βοηθούν όπως μπορούν, ρίχνοντας μεγάλες ποσότητες νερού σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος αναζωπυρώσεων.

Εκτιμάται ότι περίπου 3.500 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Παράλληλα, πολλά αυτοκίνητα και σπίτια έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά.

Λόγω της υψηλής επικινδυνότητας και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, ακυρώθηκαν όλες οι εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου. Η δημοτική αρχή στη Χαλκιδική έλαβε τη συγκεκριμένη έκτακτη απόφαση με γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια των κατοίκων αλλά και των αμέτρητων επισκεπτών της περιοχής. Τα θρησκευτικά πανηγύρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμου ματαιώνονται, καθώς οι τοπικές αρχές επικεντρώνουν τις δυνάμεις τους στην αντιμετώπιση της πύρινης απειλής.