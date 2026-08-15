Νέα προσπάθεια να αποφύγει την πρόκληση εντάσεων με την Κίνα και τη Νότια Κορέα έκανε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, επιλέγοντας να μην επισκεφθεί το αμφιλεγόμενο ιερό Γιασουκούνι. Ο συγκεκριμένος τόπος λατρείας αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο αντιπαράθεσης, καθώς μεταξύ άλλων τιμά Ιάπωνες εγκληματίες πολέμου της αυτοκρατορικής περιόδου.

Ο σιντοϊστικός τόπος λατρείας είναι αφιερωμένος στους περίπου 2,5 εκατομμύρια στρατιώτες που σκοτώθηκαν στις πολέμους που διεξήγαγε η Ιαπωνία, μεταξύ των οποίων εγκληματίες πολέμου που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που διαπράχθηκαν τα χρόνια του 1930 και του 1940.

Στη διάρκεια αναμνηστικής τελετής τον Οκτώβριο του 2025, λίγο προτού αναλάβει πρωθυπουργός, η Τακαΐτσι είχε αποφύγει να επισκεφθεί το σημείο, ενώ προηγουμένως πήγαινε εκεί τακτικά.

Η επίσκεψη το 2013 του μέντορά της Σϊνζο Άμπε, που ήταν τότε πρωθυπουργός, είχε προκαλέσει τις οργισμένες αντιδράσεις της Κίνας και της Νότιας Κορέας, που είχαν καταληφθεί από την Ιαπωνία.

Για τις γειτονικές αυτές χώρες, οι επισκέψεις πολιτικών αξιωματούχων και η ίδια η ύπαρξη του χώρου αυτού, που θεωρείται σύμβολο του μιλιταριστικού παρελθόντος της Ιαπωνίας, δείχνει την ανικανότητα της χώρας να πληρώσει για τις ακρότητες που διέπραξαν οι ένοπλες δυνάμεις της πριν από και στη διάρκεια τουτ Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Αντίθετα με την Τακαΐτσι, ο υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι μετέβη στο σημείο για την 81η επέτειο της παράδοσης της Ιαπωνίας στον πόλεμο αυτόν. Ο ίδιος επισκέπτεται συχνά τον τόπο λατρείας ακόμη και ως υπουργός.

Αν και δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους φεύγοντας από εκεί, δημοσιοποίησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου λέει ότι ήθελε μόνο να προσφέρει «ειλικρινή συλλυπητήρια στους ηρωικούς ανθρώπους που θυσίασαν τις πολύτιμες ζωές τους για το Έθνος».

«Παράλληλα με τη δέσμευσή μας να αποκηρύξουμε τον πόλεμο, επαναβεβαίωσα την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας να συνεχίσουμε τον δρόμο που ακολουθεί η Ιαπωνία μετά τον πόλεμο ως ειρηνικό έθνος», είπε ακόμη.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η Σανάε Τακαΐτσι, γνωστή για τις υπερεθνικιστικές απόψεις της, έστειλε ωστόσο μια προσφορά στον τόπο λατρείας, όπως και τον Απρίλιο. Άλλοι πρωθυπουργοί είχαν κάνει το ίδιο πριν από αυτήν.

Σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι «καταδικάζει σθεναρά» την προσφορά αυτήν καθώς και την επίσκεψη υπουργών στον χώρο.

Το Πεκίνο έχει διατυπώσει επανειλημμένα τον τελευταίο καιρό κατηγορίες εναντίον της Ιαπωνίας για «μιλιταρισμό», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, συνταγματάρχης Τσεν Σι, κάλεσε το Τόκιο να «αναστοχαστεί, να αναγνωρίσει και να πληρώσει για τα εγκλήματά του, να ακολουθήσει τη μεταπολεμική διεθνή τάξη και να σταματήσει τις επικίνδυνες κινήσεις του επαναστρατιωτικοποίησης».