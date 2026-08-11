Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο γκαράζ έκτασης περίπου 350 τ.μ. τριώροφης πολυκατοικίας εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Ελληνικό Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 13:15 και στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, αποτρέποντας την επέκταση των φλογών.

​Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων τόσο της πολυκατοικίας όπου ξεσπούσε η φωτιά, όσο και μιας παρακείμενης διώροφης.

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο σε 90 λεπτά.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται, ενώ για την υπόθεση κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.