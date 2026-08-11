Τυχερό μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένα 4χρονο κοριτσάκι στην πόλη Λόμζα της Πολωνίας, όταν έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος στον 5ο όροφο και σώθηκε χάρη στην άμεση αντίδραση τριών ανδρών.

Η μικρή βρισκόταν για περίπου μία ώρα στο μπαλκόνι, πριν πέσει στο κενό. Την κρίσιμη στιγμή, αυτόπτες μάρτυρες άπλωσαν μια κουβέρτα κάτω από το κτίριο, η οποία ανέκοψε την πτώση της.

Αμέσως κλήθηκαν διασώστες, οι οποίοι παρέλαβαν την 4χρονη και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του Μπιάλιστοκ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν μόνο κάποιους μώλωπες.

Την ώρα του περιστατικού, η μητέρα της βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα και κοιμόταν. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε καταναλώσει αλκοόλ και στο αίμα της εντοπίστηκε συγκέντρωση 0,7‰.