Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στη Σικελία, καθώς η έντονη δραστηριότητα της Αίτνας έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες, απειλώντας την ομαλή διεξαγωγή των αεροπορικών μεταφορών σε ολόκληρη τη ρωμαϊκή επικράτεια. Το μεγαλύτερο και πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης ξύπνησε ξανά, με εκρήξεις, πυκνά σύννεφα τέφρας και εντυπωσιακούς ποταμούς λάβας να συνθέτουν ένα σκηνικό εκτάκτου ανάγκης που επηρεάζει χιλιάδες ταξιδιώτες.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα επικεντρώνεται στον κεντρικό κρατήρα Voragine, από όπου εκτοξεύονται τεράστιες ποσότητες καπνού, στάχτης και διάπυρου υλικού. Η κατάσταση κλιμακώθηκε ραγδαία, αναγκάζοντας τις αρχές πολιτικής προστασίας να κλείσουν τμήματα του εναέριου χώρου γύρω από την Κατάνια για λόγους ασφαλείας.

🔵Nuova bocca eruttiva sull'#Etna, nella Valle del Bove, a circa 1.900 m, presso Monte Simone. Continua l'attività esplosiva al Cratere Voragine. La cenere costringe l'#aeroporto di Catania a continue chiusure: stop degli arrivi fino a sera. Tremore vulcanico elevato. pic.twitter.com/R4oWBMCq6O — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 11, 2026

Το διεθνές αεροδρόμιο Fontanarossa, που αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου για εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, ανέστειλε επανειλημμένα τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις. Πολλές πτήσεις εκτράπηκαν εκτάκτως προς το αεροδρόμιο του Παλέρμο, ενώ εκατοντάδες δρομολόγια ακυρώθηκαν ή σημείωσαν πολύωρες καθυστερήσεις, προκαλώντας απόγνωση στους εγκλωβισμένους επιβάτες.

Για την αντιμετώπιση της ταλαιπωρίας των ταξιδιωτών, ενεργοποιήθηκε έκτακτο σχέδιο ενίσχυσης των σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ των αστικών κέντρων του νησιού. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν την μετάβασή τους στο αεροδρόμιο.

Το φαινόμενο έλαβε γρήγορα διεθνείς διαστάσεις, καθώς το γιγαντιαίο ηφαιστειακό νέφος ταξίδεψε σε τεράστιες αποστάσεις. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα από τον δορυφόρο Sentinel-5P του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, τα οποία ανέλυσαν ερευνητές του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του θείου (SO2) μεταφέρθηκαν νότια. Παρασυρόμενο από τους ισχυρούς ανέμους, το νέφος διέσχισε τη Μεσόγειο Θάλασσα και έφτασε μέχρι τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, καλύπτοντας τον ουρανό πάνω από την Τρίπολη της Λιβύης.

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα και τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα, οι επιστήμονες που παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του φαινομένου καθησυχάζουν τους κατοίκους. Οι ροές της λάβας κατευθύνονται προς ακατοίκητες ορεινές περιοχές και δεν απειλούν άμεσα κατοικημένες ζώνες, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

LAVA RIVERS light up Mount Etna



Glowing lava cascades into the Sicilian volcano’s Northeast Crater pic.twitter.com/RHgI1kPqHF — RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 9, 2026

Η Αίτνα, με έκταση 1.190 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βάση που φτάνει τα 140 χιλιόμετρα, υπενθυμίζει για ακόμη μία φορά τη γιγαντιαία ισχύ της.



Οι υπηρεσίες αεροναυτιλίας παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό, καθώς η ένταση των εκρήξεων μεταβάλλεται συνεχώς, καθιστώντας αβέβαιη την πλήρη αποκατάσταση των πτήσεων τις επόμενες ώρες.