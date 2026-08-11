Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη προειδοποιεί για νομικές κινήσεις απέναντι σε αναφορές που, όπως υποστηρίζει, περιέχουν αναληθείς ή προσβλητικές πληροφορίες για την προσωπική της ζωή. Η τοποθέτησή της έγινε μέσω Instagram την Τρίτη 11 Αυγούστου, μετά τα δημοσιεύματα που αφορούν τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα.

Η ίδια εξηγεί ότι μέχρι σήμερα απέφευγε να απαντά δημόσια σε όσα γράφονταν για εκείνη, επιλέγοντας να μην ανοίγει διάλογο γύρω από δημοσιεύματα που θεωρεί ανακριβή.

Η νέα στάση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Στην ανάρτησή της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αναφέρεται ευθέως στις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα και εξηγεί γιατί αποφάσισε πλέον να τοποθετηθεί.

«Το τελευταίο διάστημα αναπαράγονται δημόσια αναληθείς πληροφορίες που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Μέχρι σήμερα έχω επιλέξει συνειδητά να μη δίνω χώρο και συνέχεια σε δημοσιεύματα, αναρτήσεις ή αναφορές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Στη συνέχεια, κάνει σαφές ότι η αντιμετώπιση τέτοιων αναφορών θα είναι διαφορετική από εδώ και πέρα, προαναγγέλλοντας προσφυγή στα διαθέσιμα νομικά μέσα.

«Από εδώ και στο εξής, κάθε ψευδής, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά που αφορά εμένα και την ιδιωτική μου ζωή θα καταγράφεται και θα αντιμετωπίζεται με τα νόμιμα μέσα που έχω στη διάθεσή μου».

Η ίδια θέτει επίσης τη δική της διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην ενημέρωση και σε όσα, σύμφωνα με την ίδια, παρουσιάζονται ως γεγονότα χωρίς να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Υπάρχει μια σαφής διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο ενδιαφέρον και στην κατασκευή “γεγονότων” εις βάρος πραγματικών ανθρώπων. Και αυτή η διαφορά έχει όρια ηθικά και νομικά».

Η παρέμβαση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν δημοσιευτεί πληροφορίες για την προσωπική της ζωή και ειδικότερα για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα. Η ίδια, με τη συγκεκριμένη ανάρτηση, δεν αναφέρεται ονομαστικά σε κάποιο συγκεκριμένο δημοσίευμα, αλλά μιλά συνολικά για τις αναφορές που θεωρεί αναληθείς ή προσβλητικές.