Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, μάνατζερ του Νίκολα Γιόκιτς, επιβεβαίωσε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση για την απόκτηση του Σέρβου σταρ των Ντένβερ Νάγκετς, λέγοντας μάλιστα πως δεν έχει ξαναδεί τέτοια προσφορά στα 30 χρόνια που κάνει αυτή τη δουλειά.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν έχει κρύψει ότι ο Γιόκιτς είναι ο αγαπημένος του παίκτης και πως το μεγάλο του όνειρο είναι να τον δει μια μέρα στους «πράσινους», ενώ στη συνέντευξη που έδωσε πριν λίγες μέρες στους «EuroInsiders» τόνισε ότι έκανε πρόταση για την απόκτησή του.

Πρόταση που όντως έγινε και ήταν και πρωτοφανής, σύμφωνα με τον μάνατζερ του Γιόκιτς, τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα μιλώντας στη «Mozzart Sport».

«Όλα όσα δήλωσε ο Δημήτρης στη συνέντευξή του σχετικά με την προσφορά προς τον Νίκολα Γιόκιτς, είναι αληθινά. Στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά δεν έχω συναντήσει ποτέ ξανά μια τέτοια προσφορά», είπε αρχικά ο Σέρβος μάνατζερ και πρόσθεσε: «Δεδομένης της πολύ άμεσης σχέσης που έχω μαζί του, του εξήγησα αμέσως ότι η προσφορά δεν ήταν δυνατό να εξεταστεί».

Αυτό, πάντως, δεν πτοεί τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος στην πρόσφατή συνέντευξή του τόνισε ότι θα προσπαθήσει ξανά την επόμενη σεζόν, έχοντας βάλει ως στόχο να καταφέρει να φέρει τον Γιόκιτς στον Παναθηναϊκό μια μέρα.