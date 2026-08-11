Σύγκρουση τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στον όρμο Βουτούμι στους Αντίπαξους, προκαλώντας την κινητοποίηση του Λιμενικού και την προληπτική μεταφορά τριών επιβατών στο Κέντρο Υγείας Παξών.

Στο ένα από τα δύο τουριστικά σκάφη επέβαιναν δέκα άτομα. Μετά το περιστατικό, το σκάφος κατευθύνθηκε στον Νέο Λιμένα Παξών, όπου κατέπλευσε με ασφάλεια.

Τρεις από τους επιβάτες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Παξών για προληπτικό ιατρικό έλεγχο.

Η πορεία του δεύτερου σκάφους προς την Κέρκυρα

Στο δεύτερο σκάφος βρίσκονταν 203 επιβάτες, με το πλοίο να συνεχίζει την πορεία του προς το λιμάνι της Κέρκυρας.

Το σκάφος κινείται αυτοδύναμα και συνοδεύεται από πλωτό του Λιμενικού Σώματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα που να εμποδίζει την πλεύση του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχει καταγραφεί εισροή υδάτων σε κανένα από τα δύο σκάφη και οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η σύγκρουση στους Αντίπαξους, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πώς προκλήθηκε το περιστατικό στον όρμο Βουτούμι.