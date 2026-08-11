Στο ανοδικό ράλι της αγοράς ακινήτων συμμετέχει δυναμικά και η επαγγελματική στέγη. Γραφεία και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών έγιναν ακριβότερα μέσα στο 2025, με την Αθήνα να κρατά τα ηνία των ανατιμήσεων και τις τιμές των γραφείων να καταγράφουν άνοδο έως 7%.

Τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι το 2025 οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 5,1% σε ολόκληρη τη χώρα, με τον ρυθμό ανόδου να παραμένει αμετάβλητος σε σχέση με το 2024. Στην Αθήνα, ωστόσο, η αύξηση ήταν εντονότερη και έφθασε το 7%, έναντι 4,2% στη Θεσσαλονίκη και 2,5% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Η ανοδική κίνηση επιταχύνθηκε μάλιστα στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Το β΄ εξάμηνο του 2025 οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 4,5% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο, όταν η άνοδος είχε περιοριστεί στο 0,6%. Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας η αύξηση έφθασε το 6,1% και στην υπόλοιπη Ελλάδα το 3,3%, ενώ η Θεσσαλονίκη κινήθηκε αντίθετα, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση 0,4%.

Τα ενοίκια των γραφείων

Πιο συγκρατημένη ήταν η άνοδος στα μισθώματα των γραφείων. Για το σύνολο του 2025 τα ενοίκια όλων των κατηγοριών αυξήθηκαν κατά 0,8% πανελλαδικά.

Πίσω από τον μέσο όρο, πάντως, κρύβονται σημαντικές γεωγραφικές αποκλίσεις. Στην Αθήνα τα μισθώματα των γραφείων αυξήθηκαν κατά 5,5%, ενώ στη Θεσσαλονίκη υποχώρησαν κατά 1,2% και στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά 2,1%.

Κατά το β΄ εξάμηνο του 2025 τα ενοίκια γραφείων αυξήθηκαν κατά 1% σε σχέση με το πρώτο μισό της χρονιάς. Για σύγκριση, η αντίστοιχη μεταβολή ήταν 0,7% το β΄ εξάμηνο του 2024 και 0,9% το α΄ εξάμηνο του 2025.

Ακριβότερα και τα καταστήματα

Σε ανοδική τροχιά παρέμειναν και οι τιμές των εμπορικών καταστημάτων, αν και με χαμηλότερη ταχύτητα σε σχέση με το 2024. Οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,8% το 2025, έναντι ισχυρής ανόδου 8,8% ένα χρόνο νωρίτερα.

Και σε αυτή την κατηγορία η Αθήνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση, με 5,3%. Ακολούθησε η υπόλοιπη Ελλάδα με 4,4%, ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος περιορίστηκε στο 2,7%.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2025 οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το πρώτο. Στην Αθήνα το ποσοστό έφθασε το 5,4%, στην υπόλοιπη Ελλάδα το 2% και στη Θεσσαλονίκη το 0,9%. Η εικόνα ήταν επίσης ανοδική στα ενοίκια των καταστημάτων. Σε πανελλαδικό επίπεδο τα μισθώματα αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3,6% το 2025, με την Αθήνα να καταγράφει άνοδο 5,7%, τη Θεσσαλονίκη 2,7% και την υπόλοιπη χώρα 0,5%. Κατά το β΄ εξάμηνο της χρονιάς τα μισθώματα των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 2,6% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο. Ο αντίστοιχος ρυθμός ανόδου είχε διαμορφωθεί σε 2,2% το δεύτερο εξάμηνο του 2024 και σε 1,1% το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα στοιχεία σκιαγραφούν μια αγορά επαγγελματικών ακινήτων που εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, αλλά με διαφορετικές ταχύτητες. Η Αθήνα παραμένει ο βασικός «κινητήρας» των αυξήσεων, ενώ ειδικά στα καταστήματα καταγράφεται επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου των τιμών σε σχέση με την έντονη άνοδο του 2024.