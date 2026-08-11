Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες όπου εμφανίζεται να κρατάει την τούρτα της, συνοδεύοντάς τες από ένα κείμενο για τα όσα έχει συνειδητοποιήσει με την πάροδο των ετών.

Συγκεκριμένα, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της:

«Και κάπως έτσι έγινα 33. Με περισσότερα “έμαθα”, λιγότερα “φοβάμαι” και πολύ περισσότερα “δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος”. Έχω πράγματα που στα 23 μου δεν ήξερα καν ότι θα αποκτήσω: ανθρώπους που αγαπώ, εμπειρίες που με άλλαξαν, στιγμές που δεν θα αντάλλαζα με τίποτα και μια πολύ καλύτερη σχέση με τον εαυτό μου.

Και αν κάτι κατάλαβα μεγαλώνοντας, είναι πως δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα για να είσαι ευτυχισμένη. Αρκεί να ξέρεις ποια είσαι, τι θέλεις και να μην φοβάσαι να αλλάξεις ό,τι δεν σου ταιριάζει πια. Οπότε… στα 33. Στα καινούρια ταξίδια, στα μεγάλα σχέδια, στους ανθρώπους που θα έρθουν, σε αυτούς που θα μείνουν και σε όλα αυτά που δεν έχω ιδέα ακόμα ότι με περιμένουν.»

Η σύγκριση με το παρελθόν

Στην τοποθέτησή της, η Ιωάννα Τούνη εστίασε στη διαδρομή της τελευταίας δεκαετίας, υπογραμμίζοντας τις διαφορές στον τρόπο που αντιμετωπίζει πλέον την καθημερινότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις μελλοντικές της επιδιώξεις.