Το έκτο σποτ της καμπάνιας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και του υπεύθυνου του ΚΤΕ Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Παύλου Γερουλάνου, δόθηκε στη δημοσιότητα συνεχίζοντας την καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών με τίτλο «Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα».

Το σποτ επικεντρώνεται σε ορισμένες από τις πιο οδυνηρές για τη χώρα αποτυχίες στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0: Αυτές που αφορούν την οικογένεια, το παιδί και την κοινωνική ένταξη. Είχαν προηγηθεί το πρώτο σποτ για την κυβερνητική ανικανότητα στο πλαίσιο του ΤΑΑ αναφορικά με ζωτικά έργα άρδευσης και ύδρευσης, το δεύτερο σποτ που αναδείκνυε μόνο μερικές από τις μεγάλες εκπτώσεις της κυβέρνησης σε θέματα πολιτικής προστασίας, το τρίτο σποτ με τις απεντάξεις σε κρίσιμα έργα επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία, το τέταρτο σποτ που αφορούσε σε ένα ζωτικότατο ζήτημα για την ανθεκτικότητα της χώρας και το εισόδημα κάθε ελληνικού νοικοκυριού και επιχείρησης, την αποθήκευση και το κόστος της ενέργειας, και το πέμπτο σποτ που ανέδειξε χαμένες ευκαιρίες στον τομέα του διαδικτύου, της συνδεσιμότητας και των ψηφιακών έργων.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κάνει λόγο για αδιανόητες χαμένες ευκαιρίες για την οικογένεια και το παιδί στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0, όπως: