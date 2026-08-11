Σε άνδρα, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στο Πικέρμι Αττικής.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από το ΙΧ, το οποίο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Ο άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο όχημα, έχοντας γύρει στο κάθισμα του συνοδηγού.

Το αυτοκίνητο φέρεται να ήταν η εστία της φωτιάς

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 15:30 σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου 2026, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο στο Πικέρμι.

Όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τη σορό του άνδρα μέσα στο ΙΧ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά ξεκίνησε από το αυτοκίνητο όπου βρέθηκε η σορός και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή.

Προανάκριση από τη ΔΑΕΕ

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο σημείο μεταβαίνουν υπάλληλοι από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής, καθώς και αστυνομικοί, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, τόσο για την έναρξη της πυρκαγιάς όσο και για τις συνθήκες θανάτου του άνδρα που βρέθηκε μέσα στο όχημα.

Οριοθετήθηκε σε 30 λεπτά η πυρκαγιά

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και ισχυρή.

Στο σημείο επιχείρησαν 121 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 36 οχήματα.

Στις δυνάμεις περιλαμβάνονταν 23 πυροσβέστες με 5 οχήματα από τη Ρουμανία και 18 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Γαλλία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Από αέρος διατέθηκαν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Σπάτων.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε μέσα σε περίπου 30 λεπτά, ενώ συνεχίζονταν οι τελευταίες ενέργειες για την πλήρη κατάσβεσή της.

Μήνυμα από το 112

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιάς, στις 15:42, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο η υπόθεση πλέον ερευνάται με επίκεντρο το αυτοκίνητο όπου βρέθηκε η σορός και τα στοιχεία που θα δείξουν πώς ξεκίνησε η φωτιά και πώς έχασε τη ζωή του ο άνδρας.