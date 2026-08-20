Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, καθώς και τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.