Ανοιχτό για νέα μεταγραφή

Ο Λυκογιάννης είναι τελικά ο εκλεκτός της ΑΕΚ για τη θέση του αριστερού μπακ. Πρόκειται για μεταγραφή που δεν… κόβει τον δρόμο του Πήλιου καθώς αυτός θα είναι ο βασικός τους πρώτους μήνες της σεζόν και στο χέρι του είναι να μη χάσει τη θέση του. Δεν αποκλείεται πάντως οι κιτρινόμαυροι να αποκτήσουν κι άλλον παίκτη ως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Όχι αριστερό μπακ. Στην Ένωση έχουν ανοιχτά τα… ραντάρ για τυχόν ευκαιρίες και αν προκύψει κάποια δεν θα πουν «όχι». Ακόμη κι αν πρόκειται για τον Ζοάο Μάριο, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να αποδεσμευθεί από τη Μπεσίκτας. Στην ΑΕΚ παρακολουθούν το θέμα και δεν αποκλείεται να έχουμε έκπληξη στο τέλος.

Τρέχουν και δεν φτάνουν

Το όνομα του Ευθύμη Κουλούρη έπαιξε για τον ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες αλλά τελικά θα υπογράψει στην Πολωνία. Στη Θεσσαλονίκη είχαν κυκλοφορήσει φήμες για συμφωνία με τον παίκτη, αυτό όμως δεν είχε βάση, όπως αποδεικνύουν οι εξελίξεις. Ο παίκτης αρέσει στους ασπρόμαυρους, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και επειδή είναι Έλληνας, δεν θα επιστρέψει όμως στον δικέφαλο του βορρά. Και το γεγονός ότι υπήρχε ενδιαφέρον αλλά δεν κατέστη εφικτό να υπάρξει και συμφωνία, αν μη τι άλλο θα πρέπει να προκαλέσει προβληματισμό στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν πλέον για τα μεταγραφικά.

Τα deals του Άρη

Με ενδιαφέρον παρακολουθούν κάποιοι τα όσα γίνονται φέτος στις μεταγραφές με τον Άρη. Οι κίτρινοι πήραν τον Μανού Γκαρθία που έμεινε ελεύθερος από την Κάνσας Σίτι, η οποία με τη σειρά της έδωσε 20 εκατ. ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς. Παράλληλα, ο Άρης παίρνει και τον Ρίτσαρντς από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς η αγγλική ομάδα άναψε το πράσινο φως. Όλα αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα, με τον Καρυπίδη να επιβεβαιώνει ότι ξέρει να ελίσσεται όσο ελάχιστοι, έχοντας πάντα τον τρόπο για να ρίχνει γέφυρες και να έρχεται πιο κοντά με ανθρώπους με τους οποίους οι σχέσεις είχαν χαλάσει.

Εντολή Μυστακίδη

Δεδομένο θεωρείται πλέον ότι ο μπασκετικός ΠΑΟΚ θα ρίξει νέα βόμβα με εντολή Μυστακίδη. Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις τάξεις του κόσμου μετά την απόφαση της ΠΑΕ να πουλήσει τον Κωνσταντέλια και ξέρει ότι είναι το κατάλληλο timing για ακόμη μία μεγάλη μεταγραφή που δεν θα ανεβάσει απλά κι άλλο τον ενθουσιασμό ενόψει της νέας σεζόν αλλά θα δώσει ακόμη μεγαλύτερο αέρα στα δικά του πανιά, αφαιρώντας παράλληλα από αυτά του Ιβάν Σαββίδη. Και όσο ο Μίροτιτς δεν υπογράφει σε κάποια ομάδα τόσο θα υπάρχουν οι φήμες για τον ΠΑΟΚ.

Περιμένει για Λαρεντζάκη

Η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Λαρεντζάκη, ο οποίος περιμένει να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Αν δεν υπήρχε το θέμα του Γουόκαπ το θέμα θα είχε ήδη λήξει, ο «Λάρυ» όμως έπρεπε να περιμένει, όπως και η Ένωση. Τώρα, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τον Πλώτα και να εξασφαλίζει έτσι το ελληνικό διαβατήριο που θα του έλειπε με την αποχώρηση του Γουόκαπ, ο δρόμος για τη μεταγραφή του Λαρεντζάκη μπορεί να ανοίξει. Και έχοντας παραχωρήσει τη SUNEL Arena στους ερυθρόλευκους παρά τις έντονες αντιδράσεις της Original, ο Μάκης Αγγελόπουλος περιμένει από τους Πειραιώτες να κάνουν αυτό που πρέπει με το θέμα του Λαρεντζάκη.