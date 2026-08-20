Στην Ικαρία περνά και φέτος ένα μεγάλο μέρος του καλοκαιριού η Τζένη Μπότση, επιλέγοντας για ακόμη μία χρονιά το νησί που αποτελεί έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς.

Η γνωστή ηθοποιός, μετά την ολοκλήρωση των επαγγελματικών της υποχρεώσεων, ταξίδεψε στην Ικαρία μαζί με την κόρη της, Αλίκη, προκειμένου να απολαύσουν χρόνο μακριά από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Μητέρα και κόρη γεμίζουν τις ημέρες τους με βουτιές, παιχνίδια και χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, ενώ η Τζένη Μπότση μοιράζεται κατά διαστήματα με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τις διακοπές τους.

Η φυσική φωτογραφία της από την Ικαρία

Σε ένα από τα πιο πρόσφατα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η ηθοποιός εμφανίζεται χωρίς ίχνος μακιγιάζ, επιλέγοντας ένα εντελώς φυσικό look. Χαλαρή και ανέμελη, ποζάρει στον φακό απολαμβάνοντας την ηρεμία του νησιού και τις τελευταίες καλοκαιρινές ημέρες μαζί με την κόρη της.