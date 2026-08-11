Το «πράσινο φως» από το ΕΣΠΑ αναμένει στις αρχές του φθινοπώρου η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης προκειμένου να «κλειδώσει» η χρηματοδότηση τριών εμβληματικών έργων τα οποία εκτιμάται πως θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της πόλης. Πρόκειται για την επέκταση της παλιάς παραλίας με ξύλινο ντεκ και τις αναπλάσεις των πλατειών Δημοκρατίας και Διοικητηρίου.

Στο πλαίσιο του έργου του ξύλινου ντεκ στην παλιά παραλία προβλέπεται η δημιουργία ενός ξύλινου καταστρώματος επί πασσάλων μήκους 1.100 μέτρων και πλάτους δώδεκα μέτρων, από την Α’ προβλήτα του λιμανιού έως τον Λευκό Πύργο, ενώ με τις αναπλάσεις θα «αναγεννηθούν» δύο σημαντικές πλατείες. Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που αναπλάστηκε η πλατεία Δημοκρατίας στον Βαρδάρη ήταν το 1970 και το «φρεσκάρισμα» της κρίθηκε απαραίτητο, 56 χρόνια μετά. Με την ανάπλαση, άλλωστε, της πλατείας Διοικητηρίου θα κλείσει μία ιστορία 30 χρόνων εγκατάλειψης.

Προσφυγές σε τρία έργα

Την ίδια ώρα σύμφωνα με το ΑΠΕ, οι προσφυγές εργολάβων καθυστερούν άλλα τρία σημαντικά έργα στον δήμο Θεσσαλονίκης, για τα οποία αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι. Καθυστερήσεις παρουσιάζονται στην ανάπλαση του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους, στην αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος στην οδό Συγγρού και στην αποκατάσταση του σχολείου στην οδό Ολυμπιάδος.

«Θα υπάρξει μία καθυστέρηση, μικρή ή μεγάλη, αλλά σε καμία περίπτωση τα τρία αυτά έργα δεν θα μπλοκάρουν», ξεκαθάρισε με δηλώσεις του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, με αφορμή τις παραπάνω προσφυγές. Και τα τρία παραπάνω έργα είναι σε διαδικασία προσφυγών με τη δημοτική αρχή να αναμένει τις δικαστικές αποφάσεις στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αντίθετα, ο ανάδοχος του έργου στην περιοχή των 40 Εκκλησιών, εκεί όπου θα δημιουργηθεί ένα κτίριο, σύγχρονου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, κλήθηκε να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα ώστε να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή.

Στο οικόπεδο που περικλείεται από τις οδούς Σκεπαστού, Ινιάδος, Ελευθερών και Κωνσταντινίδη, θα δημιουργηθεί ένα κτίριο που θα φιλοξενεί βρεφονηπιακό σταθμό, Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο.

Η πορεία των νέων σχολείων

Παράλληλα, προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή των νέων σχολείων που έρχονται να αντικαταστήσουν τα λυόμενα που στήθηκαν το 1978, τη χρονιά του μεγάλου σεισμού στη Θεσσαλονίκη. Στο οικόπεδο της οδού Εθνικής Αμύνης ολοκληρώθηκε όλη η υποδομή και μετά τον Δεκαπενταύγουστο θα ξεκινήσει η τοποθέτηση του νέου προκατασκευασμένου κτιρίου, με τον κ. Νικηφορίδη να εκτιμά πως στα τέλη του έτους με αρχές του 2027 θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου νηπιαγωγείου.

Μικρές καθυστερήσεις σημειώθηκαν έπειτα από την κατεδάφιση του λυόμενου στη συμβολή των οδών Ψυχάρη και Δελφών, ωστόσο τα όποια εμπόδια ξεπεράστηκαν και πλέον ξεκινούν οι εργασίες για την ανέγερση νέου σχολικού διδακτηρίου.

Τέλος, κλήθηκαν οι εργολάβοι για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών όσον αφορά τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης του 24ου Δημοτικού Σχολείου στην οδό Τυδέως στην Τούμπα και του 28ου Γυμνασίου στην οδό Κ. Καραμανλή. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να κατατεθούν και ακολούθως να πέσουν οι υπογραφές για να ξεκινήσουν οι εργασίες.