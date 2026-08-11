Με 1.59.29 η Γεωργία Δεσπολλάρη έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ της Μαρίας Παπαδοπούλου, το οποίο είχε κάνει το 2005, στα 800μ. Γυναικών, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Η Δεσπολάρη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήταν 6η στην πρώτη (από τις τέσσερις) προκριματικές σειρές, κατεβάζοντας κατά μισό δευτερόλεπτο το πανελλήνιο ρεκόρ. Η επίδοσή της δεν στάθηκε αρκετή για να της δώσει την πρόκριση στα ημιτελικά, ωστόσο η ίδια ήταν πολύ ευχαριστημένη από το ρεκόρ.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη» δήλωσε λίγο μετά την κούρσα της. «Έχουμε δουλέψει πολύ με τον προπονητή μου και του αφιερώνω αυτό το ρεκόρ, όπως το αφιερώνω και σε όλους όσους με βοήθησαν να φτάσω εδώ. Δούλεψα πολύ σκληρά μετά το Πανελλήνιο για να φτάσω εδώ» συμπλήρωσε.

Η 23χρονη (έχει γεννηθεί στις 19/9/2003) αθλήτρια του Παναθηναϊκού είπε ακόμα ότι τα ονόματα που συμμετείχαν στη σειρά της δεν την άγχωσαν. «Σήμερα ήμουν με τις καλύτερες. Μου αρέσει να τρέχω δυνατές κούρσες, με βοηθάει. Δεν χρειάστηκε να κλειστώ, ακολούθησα τον ρυθμό και βγήκε το ρεκόρ», ήταν τα λόγια της.

Συνολικά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε την 16η επίδοση των προκριματικών αλλά έχασε την πρόκριση στα ημιτελικά καθώς περνούσαν οι τρεις πρώτες από κάθε σειρά. Έτσι οι τρεις πρώτες της 2ης προκριματικής σειράς, αν και έκαναν χρόνους πάνω από 2 λεπτά προκρίθηκαν αφήνοντας την Δεσπολάρη εκτός.