Η ηθοποιός Χέιντεν Λέσλι Πανετιέρ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός της στο ABC News.

Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε και η οικογένειά της, με τον πατέρα της, Σκιπ Πανετιέρ, να αποχαιρετά την κόρη του με μια συγκινητική ανακοίνωση. «Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε την τραγική είδηση του θανάτου της αγαπημένης μας, Χέιντεν. Ήταν ένα απίστευτο φως και μια δύναμη της φύσης, που χάριζε απεριόριστη αγάπη και χαρά σε όλους όσοι τη γνώριζαν, αλλά και στα εκατομμύρια ανθρώπων που την παρακολουθούσαν στην οθόνη», ανέφερε.

Ο πατέρας της ζήτησε παράλληλα να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας, «καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την αδιανόητη απώλεια». Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες ή την αιτία του θανάτου της.

BREAKING: Actress Hayden Panettiere has died, her representative confirmed to ABC News. She was 36 years old.https://t.co/mvVwevciqm — ABC News (@ABC) August 17, 2026

Από παιδί μπροστά στις κάμερες

Η Χέιντεν Λέσλι Πανετιέρ ξεκίνησε την καριέρα της σε πολύ μικρή ηλικία και κατάφερε να δημιουργήσει μια μακρά πορεία τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της Κλερ Μπένετ στην επιτυχημένη σειρά «Heroes», ενώ αργότερα ξεχώρισε ως Τζούλιετ Μπαρνς στο μουσικό δράμα «Nashville». Στη μεγάλη οθόνη συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στις ταινίες «Remember the Titans», «Raising Helen», «Ice Princess» και «Scream 4».

Αργότερα επέστρεψε στον κόσμο του «Scream», ενσαρκώνοντας ξανά την Κίρμπι Ριντ στην ταινία «Scream VI», η οποία κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2023.

Μιλούσε ανοιχτά για τις δύσκολες μάχες της

Η Χέιντεν Λέσλι Πανετιέρ δεν έκρυψε ποτέ τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε από τα χρόνια που ήταν παιδί-σταρ μέχρι και την ενήλικη ζωή της.

Τον Μάιο του 2026 κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της με τίτλο «This Is Me: A Reckoning», μέσα από τα οποία έδωσε μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική εικόνα της ζωής της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στο βιβλίο μίλησε ανοιχτά για την επιλόχεια κατάθλιψη, τον εθισμό και την προσπάθεια απεξάρτησης, τα τραύματα που κουβαλούσε, την ενδοοικογενειακή κακοποίηση αλλά και τις μεγάλες απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή της.

Η ηθοποιός ήταν μητέρα μιας κόρης, της Κάγια Κλίτσκο, η οποία γεννήθηκε το 2014 από τη σχέση της με τον πρώην αρραβωνιαστικό της και παγκόσμιο πρωταθλητή πυγμαχίας βαρέων βαρών, Βλαντίμιρ Κλίτσκο.

«Δεν ήξερα πού τελείωνε ο αλκοολισμός και πού άρχιζε η επιλόχεια κατάθλιψη»

Σε συνέντευξή της στο «Good Morning America» το 2022, η Χέιντεν Λέσλι Πανετιέρ είχε μιλήσει χωρίς περιστροφές για τη μάχη της με το αλκοόλ και την επιλόχεια κατάθλιψη. «Δεν ήξερα πού τελείωνε ο αλκοολισμός και πού άρχιζε η επιλόχεια κατάθλιψη», είχε εξομολογηθεί, προσθέτοντας ότι είχε εξαντλήσει τον εαυτό της.

Είχε χαρακτηρίσει ιδιαίτερα δύσκολα τα χρόνια που ακολούθησαν τη συμμετοχή της στο «Nashville», παραδεχόμενη ότι και η περίοδος που είχε προηγηθεί ήταν εξίσου σκληρή. «Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν δύσκολα. Και τα προηγούμενα χρόνια ήταν επίσης πολύ δύσκολα για μένα. Απλώς χρειαζόμουν ένα διάλειμμα», είχε πει.

Η απώλεια του αδελφού της που δεν ξεπέρασε ποτέ

Μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη ζωή της ήταν ο ξαφνικός θάνατος του μικρότερου αδελφού της, Τζάνσεν Πανετιέρ, τον Φεβρουάριο του 2023. Ο Τζάνσεν ήταν μόλις 28 ετών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε εκδώσει τότε η οικογένειά του, πέθανε από καρδιομεγαλία, δηλαδή διόγκωση της καρδιάς, σε συνδυασμό με επιπλοκές στην αορτική βαλβίδα.

Η Χέιντεν Λέσλι Πανετιέρ είχε μιλήσει ανοιχτά για το τεράστιο κενό που άφησε ο θάνατός του στη ζωή της. Δύο χρόνια μετά την απώλειά του είχε δηλώσει στο «People»: «Η καρδιά μου θα είναι πάντα ραγισμένη γι’ αυτό. Δεν θα μπορέσω ποτέ να το ξεπεράσω. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, δεν πρόκειται ποτέ να ξεπεράσω την απώλειά του», είχε εξομολογηθεί.

Έφυγε λίγο πριν κλείσει τα 37

Ο θάνατος της Χέιντεν Λέσλι Πανετιέρ ήρθε λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από τα 37α γενέθλιά της. Η ηθοποιός είχε γεννηθεί στις 21 Αυγούστου 1989 και θα γιόρταζε τα γενέθλιά της την Παρασκευή, 21 Αυγούστου.

Από το παιδί που μεγάλωσε μπροστά στις κάμερες μέχρι τη διεθνή επιτυχία των «Heroes» και «Nashville», η Χέιντεν Λέσλι Πανετιέρ έζησε μια ζωή γεμάτη επαγγελματικές επιτυχίες, αλλά και βαθιές προσωπικές δοκιμασίες. Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να μιλήσει δημόσια για τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής της, χωρίς να κρύψει τις μάχες με τον εθισμό, την κατάθλιψη, το τραύμα και την απώλεια.