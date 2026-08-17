Ζορίστηκαν οι τουρίστες από τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, ονομάζοντας «κομήτες του εμετού» τα high-speed πλοία στην Ελλάδα. Μάλιστα, αρκετοί μοιράστηκαν ιστορίες τρόμου για απρόβλεπτα κύματα, σακούλες εμετού που πετούν στον αέρα και παιδιά που γίνονται πράσινα από τη ναυτία στη μέση της διαδρομής.

«Πριν από μία εβδομάδα βρισκόμουν σε έναν από τους αποκαλούμενους “κομήτες του εμετού” από την Αθήνα προς τη Νάξο και στη συνέχεια πίσω από τη Νάξο – η συμβουλή μου σε όσους παθαίνουν εύκολα ναυτία: επιλέξτε τα μεγαλύτερα πλοία», έγραψε ένας χρήστης του X, ο Alek Asaduryan.

A week ago I was on a so-called "Vomit comet" from Athens to Naxos and then back to Naxos.



My advice to anyone who gets seasick easily – choose the largest ferries that are not catamarans.



They rock significantly less and are great. Of course the downside is that they are… pic.twitter.com/s7dzFlbw9d — Alek Asaduryan (@Ldnbox) August 13, 2026

Ορισμένοι επιβάτες δήλωσαν ότι οι ονειρεμένες διακοπές τους καταστράφηκαν, καθώς πάλευαν να κρατήσουν το μεσημεριανό τους στο στομάχι τους, αποκαλώντας τα ταχύπλοα σκάφη «τον χειρότερο εφιάλτη» τους, κάτι που χάρισε στα πλοία το παρατσούκλι «κομήτες του εμετού».

«Περιφέρονταν και έκαναν αέρα στους επιβάτες, μοιράζοντας σακούλες εμετού αριστερά και δεξιά», είπε η 38χρονη Όστιν Κροτό στη Wall Street Journal για το ταξίδι της από τη Σύρο προς την Αθήνα με τον σύζυγό της και τα τέσσερα παιδιά τους.

«Δεν άξιζε καν τον κόπο να προσπαθήσω να φτάσω στην τουαλέτα».

«Όλα φαίνονταν ήρεμα στην αρχή, αλλά λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση από το λιμάνι, τεράστια κύματα άρχισαν να χτυπούν το πλοίο, ταρακουνώντας το βίαια μπρος πίσω, ενώ το νερό κατέκλυζε τα παράθυρα», είπε.

Όταν η Κροτό κοίταξε τα παιδιά της, τρομοκρατήθηκε από αυτό που είδε. «Δεν έχω ξαναδεί το πρόσωπο του παιδιού μου να γίνεται εντελώς πράσινο», είπε στη Wall Street Journal, προσθέτοντας: «Τώρα καταλαβαίνω από πού το παίρνουν αυτό τα κινούμενα σχέδια».

Τα ταχύπλοα μπορούν να διασχίζουν το Αιγαίο με ταχύτητα σχεδόν 60 mph, επιτρέποντας στους τουρίστες να μετακινούνται μεταξύ των ελληνικών νησιών, που μοιάζουν με καρτ-ποστάλ, σε κλάσμα του χρόνου που χρειάζονται τα πιο αργά σκάφη, όπως σημειώνει το δημοσίευμα. Όμως, με τα μελτέμια, αυτά τα ταχύτερα σκάφη μπορούν να μετατραπούν σε πλωτά τρενάκια του λούνα παρκ.

Η 25χρονη, Έμιλι Σάβατζ, είδε το ταξίδι της στην Ελλάδα με την καλύτερή της φίλη να μετατρέπεται σε μια εξάωρη μάχη επιβίωσης σε ένα πλοίο από τη Νάξο προς τη Μήλο.

«Τα κύματα έκαναν το πλοίο να αναπηδά, και πετούσες 5-7 εκατοστά ψηλά», είπε η Σάβατζ στη WSJ, περιγράφοντας επιβάτες να κλείνουν απεγνωσμένα τα μάτια τους και να μοιράζουν μεταξύ τους το Dramamine, το φάρμακο κατά της ναυτίας.

«Ήταν μια εμπειρία που μας έφερε πιο κοντά», αστειεύτηκε.

Ο ένοχος μπορεί να μην είναι απαραίτητα τα ίδια τα πλοία, αλλά μάλλον ο συνδυασμός της ταχύτητας, των μικρότερων σκαφών και των ισχυρών καλοκαιρινών ανέμων της Ελλάδας, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Οι Κυκλάδες, όπου βρίσκονται τουριστικοί προορισμοί όπως η Μύκονος, η Νάξος και η Μήλος, μπορεί να πληγούν σφοδρά από τα μελτέμια, που μετατρέπουν το Αιγαίο σε πλυντήριο ρούχων, ακριβώς τη στιγμή που εκατομμύρια τουρίστες καταφθάνουν στα νησιά.

Και επειδή ο αριθμός των τουριστών που επιβιβάζονται σε αυτά τα πλοία έχει αυξηθεί σημαντικά -κατά 21% περισσότεροι ταξιδιώτες από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος- οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτός μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο έχει παρατηρηθεί αύξηση στις αναφορές.

«Στον κόσμο αρέσει να αναρτούν αυτά τα χαοτικά βίντεο στο διαδίκτυο», δήλωσε στο Journal η Σόφι Τζάνσεν, μια τακτική επισκέπτρια της Ελλάδας, η οποία ανέφερε ότι έχει ταξιδέψει με σχεδόν 100 πλοία και είχε μόνο μία πραγματικά κακή εμπειρία.

«Δίνεται η εντύπωση ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει καθημερινά, αλλά αυτό σίγουρα δεν ισχύει», πρόσθεσε.