Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελεί οριστικά παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, καθώς χθες μετά τα ιατρικά τεστ που πέρασε υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τη Ντόρτμουντ και απομένουν απλώς οι ανακοινώσεις για την ακριβότερη πώληση της ιστορίας του «δικεφάλου».

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις για την πώληση του «Ντέλια» συνεχίζονται, αφού η συμβολική κατάληψη των γραφείων στην Τούμπα, που άρχισε από χθες το μεσημέρι, συνεχίστηκε έως τα ξημερώματα, με τους οπαδούς να απαιτούν εξηγήσεις από τον Ιβάν Σαββίδη.

Η Ντόρτμουντ μπήκε στο κάδρο από τις αρχές Αυγούστου

Το ενδιαφέρον για τον Κωνσταντέλια άρχισε να παίρνει ξανά σάρκα και οστά στις αρχές Αυγούστου, όταν το όνομά του συνδέθηκε από δημοσιεύματα του εξωτερικού για ακόμα μία φορά με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κλαμπ.

Το βράδυ του Σαββάτου (15/8) όμως η υπόθεση πέρασε πλέον σε διαφορετικό επίπεδο.

Η Bild έκανε λόγο για επικοινωνία της Ντόρτμουντ με την πλευρά του Κωνσταντέλια, παρουσιάζοντας τον Έλληνα διεθνή όχι απλώς ως μία περίπτωση που βρισκόταν στη λίστα, αλλά ως ποδοσφαιριστή για τον οποίο οι Βεστφαλοί είχαν αρχίσει να κινούνται ουσιαστικά.

Το πρωί της Κυριακής (16/8), ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ έφτασαν στην τελική συμφωνία και λίγο αργότερα ο Κωνσταντέλιας επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό τζετ με προορισμό τη Γερμανία. Αργότερα, το απόγευμα πέρασε ιατρικά και υπέγραψε το συμβόλαιό του.

Οι ασπρόμαυροι θα εισπράξουν 28.000.000 ευρώ ως εγγυημένο ποσό, ενώ στο deal προβλέπονται ακόμη δύο εκατ. ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων.

Το συνολικό ποσό, επομένως, μπορεί να φτάσει τα 30 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 17.5%, κάτι που μπορεί να του αποφέρει σημαντικά επιπλέον έσοδα σε περίπτωση που ο Κωνσταντέλιας παραχωρηθεί στο μέλλον από την Ντόρτμουντ.

Από την πλευρά του, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει με τους Βεστφαλούς για συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα 3.000.000 ευρώ.