Με αυξημένα ποσά θα πληρωθούν στα τέλη Αυγούστου χιλιάδες δικαιούχοι συντάξεων χηρείας, καθώς ενεργοποιείται για πρώτη φορά η νέα ρύθμιση που βάζει τέλος στην περικοπή της παροχής μετά τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας.

Οι αλλαγές θα αποτυπωθούν στις συντάξεις Σεπτεμβρίου, οι οποίες καταβάλλονται την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με περίπου 8.552 συνταξιούχους του Δημοσίου να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ωφελημένων.

Πρόκειται για δικαιούχους που λάμβαναν παράλληλα δική τους σύνταξη ή εξακολουθούσαν να εργάζονται και, μετά την παρέλευση τριών ετών από την έναρξη καταβολής της σύνταξης λόγω θανάτου, είχαν υποστεί μείωση της παροχής από το 70% στο 35% της σύνταξης του θανόντος.

Με το νέο καθεστώς η συγκεκριμένη περικοπή καταργείται και το ποσοστό επανέρχεται στο 70%. Στην πράξη, για όσους είχαν ήδη υποστεί τη μείωση, το ποσό της σύνταξης χηρείας διπλασιάζεται.

Η μέση μηνιαία αύξηση για τους περίπου 8.552 δικαιούχους υπολογίζεται σε 470 ευρώ, ενώ το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης εκτιμάται κοντά στα 4 εκατ. ευρώ τον μήνα.

Η μείωση είχε προβλεφθεί με τον νόμο 4387/2016. Με βάση το προηγούμενο καθεστώς, μετά την πρώτη τριετία η σύνταξη λόγω θανάτου περιοριζόταν στο μισό για τον δικαιούχο που εργαζόταν ή λάμβανε παράλληλα δική του σύνταξη.

Έτσι, από το αρχικό 70% της σύνταξης του θανόντος, η παροχή έπεφτε στο 35%.

Η νέα νομοθετική παρέμβαση καταργεί τον περιορισμό για τις συντάξεις λόγω θανάτου που υπάγονται στο καθεστώς μετά τις 13 Μαΐου 2016. Αυτό σημαίνει ότι η παρέλευση της τριετίας δεν θα οδηγεί πλέον στην πρόσθετη περικοπή.

Η αλλαγή, πάντως, δεν έχει ακριβώς την ίδια επίπτωση σε όλους τους συνταξιούχους χηρείας, καθώς κρίσιμο ρόλο εξακολουθούν να παίζουν η ημερομηνία θανάτου, το ασφαλιστικό καθεστώς και η ύπαρξη άλλης σύνταξης ή εισοδήματος από εργασία.

Τι κερδίζουν άλλοι 75.000 δικαιούχοι

Η παρέμβαση δεν αφορά μόνο όσους είχαν ήδη δει τη σύνταξή τους να μειώνεται. Περισσότεροι από 75.000 συνταξιούχοι χηρείας, στους οποίους η προβλεπόμενη περικοπή δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, αποφεύγουν πλέον οριστικά τη μείωση.

Παράλληλα, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά για τις περικοπές που θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί με βάση το προηγούμενο καθεστώς.

Σημαντική αλλαγή προβλέπεται και για όσους λαμβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη από δικό τους δικαίωμα και σύνταξη λόγω θανάτου, όταν αυτές προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα.

Περίπου 122.000 συνταξιούχοι διατηρούν και τις δύο εθνικές συντάξεις που αντιστοιχούν στα δικαιώματά τους, χωρίς να περικόπτεται η μία. Και σε αυτή την περίπτωση δεν προβλέπεται αναζήτηση ποσών αναδρομικά.

Διπλάσια εθνική σύνταξη για ορφανά παιδιά

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου και από τους δύο.

Με τη νέα ρύθμιση θα λαμβάνουν το προβλεπόμενο ποσοστό από την εθνική σύνταξη κάθε γονέα ξεχωριστά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ισχύοντος πλαισίου.

Η αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν να διπλασιάζεται σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Οι νέες διατάξεις επιχειρούν έτσι να κλείσουν μια σειρά από εκκρεμότητες που είχαν δημιουργηθεί στις συντάξεις λόγω θανάτου, τόσο από τις περικοπές μετά την τριετία όσο και από τη διαφορετική εφαρμογή των κανόνων σε επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων. Για τους πρώτους 8.552 συνταξιούχους, πάντως, η αλλαγή θα γίνει άμεσα αισθητή στην πληρωμή της 28ης Αυγούστου.