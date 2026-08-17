Το πέρασμα της Σελήνης στο ζώδιο του Σκορπιού τις απογευματινές ώρες μεταβάλλει το συναισθηματικό υπόβαθρο της ημέρας για τα ζώδια σήμερα, ενισχύοντας την ανάγκη για ουσιαστική επαφή, αλλά και την εσωτερική ένταση. Παράλληλα, η συνάντηση του Άρη με τον Ποσειδώνα σε όψη τετραγώνου δημιουργεί συνθήκες θολής κρίσης, καθιστώντας τις παρορμητικές πρωτοβουλίες επίφοβες.

Στον αντίποδα, η αλληλεπίδραση του Ερμή με τον Κρόνο προσφέρει το απαραίτητο αντίβαρο, πριμοδοτώντας την ορθολογική προσέγγιση και την οργάνωση. Την ίδια στιγμή, οι επαφές της Αφροδίτης με τον Δία διαμορφώνουν ένα πιο δεκτικό περιβάλλον για τα προσωπικά ζητήματα και τις διαπροσωπικές επαφές.

Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Κριός

Η μέρα συνδυάζει αποφασιστικότητα με μια τάση εξιδανίκευσης. Πριν αναλάβετε δράση, εξετάστε ενδελεχώς τους ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά σας. Στον αισθηματικό τομέα, το κλίμα γίνεται πιο ευνοϊκό αν επιτραπεί χώρος για χαλάρωση. Το απόγευμα φέρνει αυξημένη επιθυμία για οικειότητα, όμως οι πιέσεις από τον Χείρωνα και τον Πλούτωνα επιβάλλουν προσεκτικούς χειρισμούς στις νεότερες σχέσεις.

Ταύρος

Η τάση για υποκειμενική ερμηνεία των γεγονότων είναι αυξημένη. Η επιρροή του Ερμή και του Κρόνου παρέχει τα εργαλεία για τον διαχωρισμό της πραγματικότητας από τις επιθυμίες. Θέματα που αφορούν τον ιδιωτικό χώρο και την προσωπική φροντίδα υπόσχονται ικανοποίηση, ενώ η παρουσία της Σελήνης στον Σκορπιό ευνοεί την προσέγγιση με τους άλλους, χωρίς να παραβλέπονται οι βασικές προτεραιότητες.

Δίδυμοι

Η αίσθηση έλλειψης προσανατολισμού αντιμετωπίζεται με την επιστροφή στα ουσιώδη. Μια αποστασιοποίηση από την ψηφιακή καθημερινότητα κρίνεται ωφέλιμη. Ευκαιρίες για ανανέωση της κοινωνικής ζωής και των φιλικών δεσμών εμφανίζονται. Σταδιακά, ιδέες που παρέμεναν σε εκκρεμότητα παίρνουν συγκεκριμένη μορφή, αν και ίσως χρειαστεί να περιορίσετε τους εξωτερικούς περισπασμούς για να τις υλοποιήσετε.

Καρκίνος

Η διαχείριση των ορίων δημιουργεί προβληματισμό. Από τη μία πλευρά υπάρχει η διάθεση για υπέρβαση και από την άλλη ο δισταγμός απέναντι στο άγνωστο. Η αυτόνομη λήψη αποφάσεων κρίνεται απαραίτητη. Η νέα θέση της Σελήνης ενισχύει τη δημιουργική έκφραση, παρά τις πιθανές ενστάσεις ή τα εμπόδια που ενδέχεται να προβάλει το άμεσο περιβάλλον.

Λέων

Η ημέρα παρέχει τα φόντα για να κινηθείτε προς τους στόχους σας, αφήνοντας κατά μέρος τις αμφιβολίες. Η μάθηση και η προσαρμοστικότητα αποτελούν βασικά εργαλεία. Παράλληλα, ευνοούνται οι νέες επαφές και οι συνεργασίες. Αργότερα, απαιτείται προσοχή ώστε η προσήλωση στους στόχους να μην υποβαθμίσει παραμέτρους ουσιαστικής σημασίας.

Παρθένος

Επανέρχεται στο προσκήνιο η ανάγκη για αυτόνομη πορεία. Η υπερβολική εξάρτηση από οικεία σχήματα ενδέχεται να καθυστερεί την προσωπική εξέλιξη. Δίνεται η ευκαιρία να ανασυρθούν επιδιώξεις που είχαν παραμεληθεί. Η τακτοποίηση πρακτικών εκκρεμοτήτων και η απομάκρυνση περιττών επιβαρύνσεων καθίστανται προτεραιότητα.

Ζυγός

Συνιστάται η μείωση των ρυθμών πριν από τη λήψη οριστικών αποφάσεων. Η συσσώρευση υποχρεώσεων εγκυμονεί κινδύνους για την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Η υποστήριξη από συνεργάτες ή φιλικά πρόσωπα είναι υπαρκτή. Η ενασχόληση με δραστηριότητες στις οποίες διαθέτετε ευχέρεια θα συμβάλει στην ανάκτηση της βεβαιότητάς σας.

Σκορπιός

Η επίτευξη μεγάλων στόχων απαιτεί συστηματική προσπάθεια και πειθαρχία. Η αναγνώριση της συνεισφοράς των ατόμων που σας πλαισιώνουν είναι ουσιαστική. Με τη Σελήνη να περνά στο ζώδιό σας, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις δικές σας επιλογές, ενώ οι πιέσεις από το περιβάλλον απαιτούν ψυχραιμία.

Τοξότης

Η διάθεση προβολής των δυνατοτήτων σας χρειάζεται μέτρο, καθώς η βιασύνη για εντυπωσιασμό ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένες εκτιμήσεις. Εστιάστε στους πόρους και τον χρόνο που διαθέτετε. Η αναζήτηση επιβεβαίωσης σε σταθερά περιβάλλοντα προσφέρει ασφάλεια, ενώ το κλείσιμο της ημέρας απαιτεί ξεκούραση.

Αιγόκερως

Η ανάμειξη συναισθήματος και λογικής δυσκολεύει την αντικειμενική αποτίμηση των καταστάσεων. Ο συνδυασμός της έμπνευσης με τον ρεαλιστικό σχεδιασμό είναι ο ενδεδειγμένος δρόμος. Οι στόχοι που τίθενται τώρα απαιτούν χρόνο για να αποδώσουν, ενώ οι κοινωνικές υποχρεώσεις ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας.

Υδροχόος

Η συγκέντρωση στα καθήκοντα της ημέρας παρουσιάζει δυσκολίες. Η αποκατάσταση της εσωτερικής ισορροπίας και η σωματική φροντίδα αποτελούν προϋπόθεση για τη συνέχεια. Η διαίσθηση μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά, ενώ οι υπεύθυνες επιλογές διευκολύνουν την επίτευξη των επιδιώξεων.

Ιχθύες

Οι γρήγοροι ρυθμοί εγκυμονούν τον κίνδυνο λαθών. Η επιβράδυνση και η προσοχή στις λεπτομέρειες είναι απαραίτητες. Η έμπνευση οφείλει να συνοδεύεται από συγκεκριμένο πλάνο. Αργότερα, θα χρειαστείτε χρόνο απομόνωσης για τον αναστοχασμό των επόμενων κινήσεων.





