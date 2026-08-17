Δύο νεκροί, εννέα εγκαυματίες, κατεστραμμένες περιουσίες και στρέμματα καμένης γης είναι ο τραγικός απολογισμός των πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες, Κυριακή 16/8, στη Σαλαμίνα. Η εικόνα από το πύρινο μέτωπο στα Περιστέρια ήταν αισθητά βελτιωμένη στη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικά σημεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς και καπνού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι δύο σοροί βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.

Μέσα σε διάστημα μόλις επτά λεπτών, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Το ΕΚΑΒ πραγματοποίησε συνολικά 10 διακομιδές πολιτών προς το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Από αυτές, οι 9 αφορούσαν πολίτες με εγκαύματα, εκ των οποίων οι 5 διακομίστηκαν στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο με εγκαύματα μικρού βαθμού.

Η 10η διακομιδή αφορούσε υπερήλικα πολίτη, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας για λόγους ασφαλείας, μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του.

Καταστροφές σε σπίτια και οχήματα

Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στα Περιστέρια αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Κτίσματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η φωτιά έχει αφήσει πίσω της μόνο καμένα τμήματα των κατασκευών, καθιστώντας δύσκολο ακόμα και τον προσδιορισμό τους αν επρόκειτο για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.

Σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί και οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα κοντά στα κτίσματα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής ξεκινούν πλέον την καταγραφή των απωλειών και των καταστροφών που προκάλεσε η πυρκαγιά.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η Κακή Βίγλα

Την ίδια ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κακή Βίγλα, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της φωτιάς στα Περιστέρια.

Οι δύο πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές στη Σαλαμίνα, με τις Αρχές και τους κατοίκους να βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον απολογισμό μιας ιδιαίτερα δύσκολης νύχτας.

Με δύο ανθρώπινες ζωές να έχουν χαθεί, εγκαυματίες, καταστροφές σε περιουσίες και μεγάλες εκτάσεις καμένης γης, οι κάτοικοι του νησιού αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους.

Η πυρκαγιά έκαιγε σε δύο μέτωπα, το πρώτο και πιο δύσκολο στην περιοχή Περιστέρια, όπου κάηκαν σπίτια, και το δεύτερο στα Σελήνια.

Και για τις δύο περιοχές, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, ενώ πολίτες απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης από τις περιοχές Σατερλί και Κολώνες με τη συνδρομή Πυροσβεστικής και Λιμενικού.

Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια

Από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές του ΠΣ, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην Πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνδυασμό και με τη δεύτερη πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά, στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων, ερευνώνται πολύ προσεκτικά από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς η πυρκαγιά, που είχε ραγδαία εξέλιξη, έλαβε τραγικές διαστάσεις, με δύο νεκρούς και εννέα τραυματίες.