Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ άρχισαν «όπως προβλέπεται», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως ήθελε η αμερικανική συμμετοχή να «μειωθεί σημαντικά».

«Η άσκηση», που έχει βαφτιστεί «Ασπίδα Ελευθερίας Ουλτσί», άρχισε και «διεξάγεται όπως προβλέπεται», ανέφερε σε λακωνικό ανακοινωθέν του προς δημοσιογράφους εκπρόσωπος του νοτιοκορεατικού υπουργείου Άμυνας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ ανέφερε νωρίτερα μέσω Truth Social ότι θέλει να υπάρξει μεγάλη μείωση της συμμετοχής του στρατού του, λόγω της «πολύ καλής σχέσης» του με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.